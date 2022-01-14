除了全面進攻 俄國施壓烏克蘭還有4個選項

俄羅斯官方代表坐在歐洲的談判桌時，士兵則在烏克蘭邊境演習。(美聯社)

俄羅斯 10萬大軍陳列俄國與烏克蘭 邊界意欲如何，是全面入侵、有限軍事打擊，還是向烏克蘭和西方施壓？專家認為，如果俄羅斯總統普亭 發動進攻，將取決於他想達到的目標、願意付出的代價和西方如何反應等因素，但進攻前會尋找藉口指烏克蘭挑釁在先；不過美國的前外交官、退役將領和俄羅斯專家指出，俄羅斯除全面進攻外，對烏克蘭還有其他更多選擇。

切斷包圍烏軍部隊

多數烏軍是沿烏東的頓巴斯衝突地區一線部署，與莫斯科支持的分離武力對峙；如果俄軍迅速向戰線以西挺進，將切斷烏軍地面部隊並形成包圍之勢，而無需占領大城市。如果俄軍迅速包圍烏軍，將俘獲大量戰俘和繳獲大批武器裝備；提供情報分析服務的智庫蘭德公司(RAND Corporation)防務專家柏斯頓(Scott Boston)說，這對烏軍將是沉重打擊。

俄羅斯官方代表坐在歐洲的談判桌時，坦克車則在烏克蘭邊境演習。(美聯社)

封鎖烏克蘭的港口

世界關注俄烏衝突的焦點是俄軍在邊界的地面部隊，但莫斯科還可將海軍力量部署到烏克蘭沿海地區，包括兩棲作戰部隊；烏克蘭軍事專家奇馬特(Taras Chmut)說：「海上是烏克蘭的薄弱環節，俄羅斯可在黑海做他們想做的任何事。」

俄烏之間的亞速海是俄海軍控制，烏克蘭海軍遠遠落後。俄羅斯嚴格限制亞速海上駛往烏克蘭的船隻，並稱可封鎖烏克蘭南方港口，切斷運輸通道。烏克蘭在黑海的三大港口是與全球市場連接的重要生命線，烏克蘭前國防部長Andriy Zagorodnyuk表示，如果被能力強大的俄海軍切斷，烏經濟將崩潰。如果俄海軍在黑海行動，將可能奪取烏克蘭控制的蛇島。

占領克里米亞運河

克里米亞2014年被俄羅斯吞併後，烏克蘭關閉了與其相連的運河，造成克里米亞的供水困難；俄羅斯可趁機占領運河，鞏固對克里米亞的控制，並在運河上建橋，與親俄的烏東地區相連。專家認為，這一選項在俄羅斯的考慮之中。

擴大在烏東的勢力

普亭可命令俄軍進入烏東地區，儘管烏克蘭和西方認為俄軍已在烏東，但如果俄軍宣布進駐，將不費一槍一彈就對烏克蘭構成極大壓力。