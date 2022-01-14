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白宮國安顧問：美不認為俄已決定入侵烏克蘭

記者張文馨／華盛頓報導
白宮國家安全顧問蘇利文13日表示，美國不認為俄國已決定入侵烏克蘭。(美聯社)
白宮國家安全顧問蘇利文13日表示，美國不認為俄國已決定入侵烏克蘭。(美聯社)

10萬俄羅斯軍隊壓境烏克蘭，在美歐俄多方對話後，白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)13日在白宮表示，美國不認為俄國已決定入侵烏克蘭，但不評估其可能性，而是強調美國與盟友準備好應對可能的情勢發展。

美國、俄羅斯、北約和歐洲安全合作組織(OSCE)本周密集舉行會議，卻無法和緩緊張的烏克蘭局勢；美國駐OSCE大使卡彭特(Michael Carpenter)13日在OSCE會議結束後對媒體表示，「戰鼓大鳴，言詞交鋒更甚」，但莫斯科的意圖還不甚清晰。

國務卿布林肯(Antony Blinken)13日接受MSNBC專訪表示，「還不清楚俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)打算怎麼做，是要走外交路線解決問題？或者尋求衝突與侵略？」

卡彭特說，俄羅斯派遣10萬名軍人到俄烏邊境，並舉行實彈演習，皆讓外界好奇俄國企圖；歐洲安全面臨危機，美國必須嚴肅應對此事，為情勢升級做好準備。

美俄10日舉行戰略穩定對話，12日參與北約-俄羅斯理事會會議，13日參加OSCE會議。

在密集外交結束後，蘇利文總結會議成果表示，美國目前沒規畫和俄羅斯繼續談，將與盟友商討下一步，俄羅斯要決定是否繼續走外交路線；「若俄國選擇其他方式，我們會據此回應。」

蘇利文表示，俄羅斯指控烏克蘭準備攻擊在烏東地區的俄軍，「我們在2014年就看過這套劇本(指俄羅斯入侵克里米亞)，如今他們(指俄國)準備再來一次。」

此外，國防部發言人柯比(John Kirby)13日表示，國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)和烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov)通話，討論俄羅斯在烏克蘭周邊無端的軍事集結行動，重申美國透過提供防衛援助，堅定支持烏克蘭主權和領土完整；兩人也表達支持透過外交途徑降低緊張局勢，且承諾將持續協調。

俄羅斯方面對於本周會議成果表達悲觀，揚言若外交路線失敗，將採取軍事行動，若西方無法同意俄國主張的北約停止東擴與不讓烏克蘭入北約，那麼俄國也不排除在古巴或委內瑞拉駐軍。

俄羅斯 烏克蘭 俄國

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