與西方會談無果 俄威脅在「美國後院」駐軍

「歐洲安全合作組織」13日和俄羅斯在奧地利舉行會議，這是西方國家和俄羅斯本周的第三回合會談。輪值主席波蘭外長拉烏在會談中指出，此刻歐洲的戰爭風險是近30年來最高。(Getty Images)

「歐洲安全合作組織」(OSCE)13日和俄羅斯 在奧地利維也納舉行會議，這是西方國家和俄羅斯本周的第三回合會談。俄羅斯語帶威脅表示會談已陷入死胡同，若無法達成俄方要求，將採取不特定行動以保障俄國 安全，包括在「美國後院」的拉丁美洲國家駐軍。

俄國副外長雷雅布可夫(Sergei Ryabkov)13日警告，若西方無法同意俄國主張的北約停止東擴與不讓烏克蘭 入北約，那麼俄國也不排除在古巴或委內瑞拉駐軍。

OSCE俄國代表盧卡謝維奇(Alexander Lukashevich)在官方推特帳號說：「如未收到對我方提案的建設性回應與合理的時間表，且針對俄國的挑釁行為持續，我們將採取必要舉措，以確保戰略平衡，消除對我們國家安全的不可接受性威脅。」

「歐洲安全合作組織」13日和俄羅斯在奧地利舉行會議，這是西方國家和俄羅斯本周的第三回合會談。俄國代表盧卡謝維奇在會中發言。(Getty Images)

聯邦參院民主黨團早前提案，若俄國入侵烏克蘭，將實施新一波制裁，對象包括普亭、俄國高級文官與軍方領袖以及主要金融機構。克里姆林宮發言人佩斯科夫警告，美國如打算實施新制裁，就表示美國和俄國徹底撕破臉。

OSCE輪值主席波蘭外長拉烏(Zbigniew Rau)13日在會談致詞時指出，此刻歐洲的戰爭風險是近30年來最高，必須以嚴肅的國際評估並採取適當的回應。他強調，烏克蘭問題聚焦於和平解決方案，且尊重其主權、領土完整及烏克蘭國內團結。

副國務卿薛曼率領美國代表團參與本周的兩場會議，10日的「美俄戰略穩定對話」談了超過八小時，12日的北約—俄羅斯理事會會議談了近四小時。

薛曼說，北約30個會員國均發言強調尊重所有國家自由選擇其外交政策方向與盟友，且主權和領土神聖不受侵犯；儘管如此，俄羅斯仍未承諾願降低緊張。

「歐洲安全合作組織」13日和俄羅斯在奧地利舉行會議，這是西方國家和俄羅斯本周的第三回合會談。輪值主席波蘭外長拉烏在會談中指出，此刻歐洲的戰爭風險是近30年來最高。(美聯社)

薛曼表示，美和歐洲盟友都不清楚在一系列外交會議後，俄羅斯總統普亭的實際目標是什麼。

在俄羅斯與美歐各國舉行會議期間，俄羅斯11日還在烏克蘭邊境實彈演習，薛曼說，「這是侵略？威脅？破壞？我不知道，但這無助透過外交途徑解決問題。」