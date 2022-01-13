強推投票權法 拜登喊改革 麥康諾：放棄理性、妖言惑眾

參院少數黨領袖麥康諾12日力批拜登總統11日推動投票權法案，不合邏輯、錯誤百出。(美聯社)

拜登 總統在喬治亞州發表談話支持投票權改革及修改參院 議事規則次日，參院共和黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)12日提出尖銳反駁；麥康諾說，拜登的演說內容「放棄了理性說服，只有妖言惑眾」。

麥康諾在參院發言時說：「多年以來，我認識拜登，也欣賞並敬重他。但昨天講台上那個人，我卻不認得。總統昨天頻頻發牢騷，講話前後不一，內容錯誤，有失身分。」

麥康諾也表示，拜登透過「全世界最大的麥克風」喚起南北戰爭，並說美國已經站在獨裁統治的門口，「他談到國內的敵人，身為美國總統，他用字遣詞並不適宜」。

來源：CNN

拜登擔任德拉瓦州聯邦參議員時，在參院與麥康諾共事；拜登在前總統歐巴馬執政期間出任副總統時，也與身為國會領袖的麥康諾多次透過磋商達成協議。

拜登在喬州演說中提到，自己雖然身為制度主義者(institutionalist)，參院如今卻已崩壞。麥康諾12日則反擊表示，拜登受到選民委任，「應該要讓意見分歧的國家團結起來，讓火爆的政治氣氛降溫，別讓我們的政治一直處於危機之間」。

麥康諾說：「對於自己所面臨的考驗，拜登選擇了不及格。」

拜登在喬州演說中，力陳民主黨更改參院議事規則的訴求；根據參院議事規則，絕大多數法案表決過關的門檻為60票，民主黨則希望以簡單多數決讓投票權法案得以在參院通過，但修改議事規則需要50名民主黨參議員全數贊成，民主黨中間派西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)、亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)到目前為止則都不願支持。

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)報導，民主黨方面正在設法說服曼欽及席納瑪，黨內同僚警告說，如果不拿出行動，各州紛紛通過的選舉法案上路之後，民主黨2024年的連任希望就將破滅。