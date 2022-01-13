強推投票權法 拜登喊改革 麥康諾：放棄理性、妖言惑眾
拜登總統在喬治亞州發表談話支持投票權改革及修改參院議事規則次日，參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)12日提出尖銳反駁；麥康諾說，拜登的演說內容「放棄了理性說服，只有妖言惑眾」。
麥康諾在參院發言時說：「多年以來，我認識拜登，也欣賞並敬重他。但昨天講台上那個人，我卻不認得。總統昨天頻頻發牢騷，講話前後不一，內容錯誤，有失身分。」
麥康諾也表示，拜登透過「全世界最大的麥克風」喚起南北戰爭，並說美國已經站在獨裁統治的門口，「他談到國內的敵人，身為美國總統，他用字遣詞並不適宜」。
來源：CNN
拜登擔任德拉瓦州聯邦參議員時，在參院與麥康諾共事；拜登在前總統歐巴馬執政期間出任副總統時，也與身為國會領袖的麥康諾多次透過磋商達成協議。
拜登在喬州演說中提到，自己雖然身為制度主義者(institutionalist)，參院如今卻已崩壞。麥康諾12日則反擊表示，拜登受到選民委任，「應該要讓意見分歧的國家團結起來，讓火爆的政治氣氛降溫，別讓我們的政治一直處於危機之間」。
麥康諾說：「對於自己所面臨的考驗，拜登選擇了不及格。」
拜登在喬州演說中，力陳民主黨更改參院議事規則的訴求；根據參院議事規則，絕大多數法案表決過關的門檻為60票，民主黨則希望以簡單多數決讓投票權法案得以在參院通過，但修改議事規則需要50名民主黨參議員全數贊成，民主黨中間派西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)、亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)到目前為止則都不願支持。
新聞網站「國會山莊報」(The Hills)報導，民主黨方面正在設法說服曼欽及席納瑪，黨內同僚警告說，如果不拿出行動，各州紛紛通過的選舉法案上路之後，民主黨2024年的連任希望就將破滅。
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