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拜登「拚選情」強推投票權法 闖關參院再難也要試

記者顏伶如／綜合報導
拜登明知投票權法案參院難過關，但仍執意要推動，主要是對民主黨選民有所交待。圖為拜登總統11日在喬州演講，力推投票權法案。(美聯社)
拜登明知投票權法案參院難過關，但仍執意要推動，主要是對民主黨選民有所交待。圖為拜登總統11日在喬州演講，力推投票權法案。(美聯社)

拜登總統11日在喬治亞州針對投票權改革發表演說，但華府政治現實並未改變，民主黨湊不齊足夠票數讓法案在參院過關；華爾街日報分析指出，拜登幕僚透露，明知投票權法案過關無望，拜登與國會盟友卻耗費大量時間力推，原因在於民主黨高層認為，傾向民主黨的選民希望看到拜登為投票權法案奮鬥，即使最終結果失敗，也勝過不推動而導致的政治風險。

多位拜登顧問透露，拜登把保障投票權視為總統任內的中心議題，如果沒有積極推動投票權改革法案，政治風險將遠遠超過立法失敗的結果。

報導指出，包括國會議員在內等知情人士指出，民主黨受到自由派人士及投票權法案支持者壓力之際，盤算認為必須公開展現推動投票權法案的努力；參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)則說，最快12日便將讓民主黨版本的聯邦選舉草案在參院交付表決。

過去一年裡，共和黨透過「費力把事拖」(filibuster)議事規則，擋下民主黨提出的多項選舉相關法案；但這次如果提案又遭到共和黨參議員阻撓，舒默就將安排修改議事規則的表決日期。

一名民主黨資深國會助理說，拜登13日將參加參院民主黨團的每周例行午餐，討論推動投票權法案以及修改議事規則。

至於修改議事規則的提議並未獲得全體民主黨參議員支持，白宮官員則說，並沒有放棄出現突破機會的希望，但不願透露如何說服中間派兩大要角曼欽(Joe Manchin)、席納瑪(Kyrsten Sinema)改變心意的策略細節。

參院民主黨高層希望片面修改「費力把事拖」規則，以便讓法案以簡單多數決便可通過，但曼欽與席納瑪則對如此作法未獲得共和黨支持而表達疑慮。

民主黨在今年期中選舉選情普遍看壞，民主黨選舉策略專家指出，拜登與民主黨希望在選舉法案及保護投票權的議題上，凸顯與共和黨的差異。

民主黨選舉策略專家佛格森(Jesse Ferguson)指出：「共和黨站在保護民主的對立面，終將自食其果。」佛格森說，共和黨可能因此流失少數族裔選民及郊區選民的選票。

民主黨 投票 拜登

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