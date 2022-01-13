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國會暴亂案 麥卡錫拒絕配合約談 控調查非法

編譯盧炯燊／綜合12日電
國會眾院調查國會暴亂，要求眾院少數黨領袖麥卡錫自願合作協助調查；這是委員會迄今為止提出這項要求的最高級別共和黨人。(Getty Images)
國會眾院調查國會暴亂，要求眾院少數黨領袖麥卡錫自願合作協助調查；這是委員會迄今為止提出這項要求的最高級別共和黨人。(Getty Images)

國會眾院調查去年1月6日國會暴亂事件的特別委員會，12日採取重要行動，要求眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)自願合作協助調查；這是委員會迄今為止提出這項要求的最高級別共和黨人；麥卡錫當晚發布聲明表示不會和委員會合作，因為委員會進行的調查不合法。 

麥卡錫在聲明中堅稱，這個「非法」(illegitimate)委員會試圖詢問他「與國會大廈發生的暴力事件無關的私人談話」；麥卡錫也在聲明中抨擊委員會發傳票，以及用藐視國會為由加罪於個人的作法。

眾院特別委員會主席、民主黨籍密西西比州眾議員湯普森(Bennie Thompson)在給麥卡錫一封長達六頁的信中，提出一系列問題，其中說到，「你承認在1月6日發生暴力襲擊事件時，曾直接與總統(川普)交談……此外，你與你所在地區的地方媒體分享了你與川普總統的通訊，該媒體報導說，在暴亂發生時你與總統有過『非常激烈的對話』，並敦促總統向國會『尋求幫助』。顯而易見，所有這些信息都直接關係到川普總統在襲擊事件中的心態，而當時暴力事件正在發生。」

委員會要求麥卡錫最快於2月3日會面，同時要他透露「在1月6日暴力襲擊之前、期間和之後」，與川普的溝通信息內容。

對於委員會發來的信件，麥卡錫的辦公室沒有回應媒體的置評請求。

麥卡錫在國會暴亂發生後，最初曾以嚴厲措詞譴責川普在暴力事件中所起的作用，但後來卻成為眾院調查委員會及有關工作的主要批評者。

這封信件剖析了麥卡錫對騷亂反應的變化，從他最初指川普對事件「負有責任」，到後來變為偏袒川普；委員會認為麥卡錫態度的改變，是他1月28日在佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)與剛卸任的川普會晤後出現。

委員會除要求麥卡錫披露談話內容，例如是否曾談及後來的二度彈劾川普等問題，還查問為什麼他在1月7日凌晨仍然反對選舉結果等。

白宮發言人麥肯內尼 已配合約談

國會眾院調查國會暴亂，12日約談川普時代的白宮發言人麥肯內尼。(美聯社)
國會眾院調查國會暴亂，12日約談川普時代的白宮發言人麥肯內尼。(美聯社)

除了麥卡錫外，湯普森表示委員會在月底前，也會向前副總統潘斯(Mike Pence)發出類似的要求。

與此同時，消息人士證實前白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)12日透過視訊接受了委員會的詢問；據悉她是與前白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)及多名前白宮雇員一起，主要集中在她在選舉後所作的虛假陳述，宣傳欺詐選民的說法。

川普 眾院 白宮

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