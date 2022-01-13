川普想鬥麥康諾 自己人也不敢挺

前總統川普想清算參院共和黨領袖麥康諾(右)，但絕大多數共和黨國會議員反應冷淡。(Getty Images )

有線電視新聞網(CNN)12日報導，前總統川普 基於新仇舊恨，不斷想要清算參院共和黨 領袖麥康諾 (Mitch McConnell)，但如今卻面臨政治現實，只有極少數有意投身選舉的挺川路線人士響應，絕大多數共和黨國會議員則反應冷淡，麥康諾在參院共和黨團的影響力，絲毫未受影響。

川普遭國會二度彈劾落幕後，便公開喊話要求麥康諾下台，但11個月過後，麥康諾至今仍是參院少數黨領袖，掌控參院共和黨團的勢力沒有消減；川普原本期盼麥康諾將遭受有意角逐共和黨初選的參選人強力討伐，但狀況並未發生。

報導指出，獲得川普背書將角逐共和黨初選的參選人，絕大多數都不願對麥康諾宣戰。麥康諾具備龐大的募款實力，是共和黨內重量級人物，某些汲汲營營希望爭取川普支持的共和黨人，並不敢公開與麥康諾作對。

熟悉川普的消息人士說，無法「鬥垮」麥康諾，使得準備在今年期中選舉扮演共和黨內「造王者」(kingmaker)角色的川普，被迫調整策略。

部分川普幕僚曾警告，有意角逐共和黨初選者應堅決表態反對麥康諾，才能得到川普背書；消息人士說，川普並未撤銷已獲他背書但至今未公開反對麥康諾的參選人的支持，但已考慮轉支持公開反對麥康諾續任參院共和黨領袖的其他人士。

有線電視新聞網報導，有意代表共和黨參加聯邦參議員選舉的某些挺川派人士，獲得川普支持後面對外界詢問如何看待麥康諾時顧左右而言他，或者拒絕回答如果當選是否支持麥康諾續任參院共和黨領袖。

共和黨俄亥俄州參議員初選中，有四位參選人現正積極拉攏川普，但四人都不願表明是否支持麥康諾繼續領導參院共和黨團；參選人曼德爾(Josh Mandel)、提姆肯(Jane Timken)答覆媒體問題時閃爍其詞，另一名參選人范斯(J.D. Vance)只說麥康諾「與基本盤有點脫節」，但拒絕提及是否支持麥康諾繼續領導參院共和黨團。

一名川普顧問受訪時說，俄亥俄州初選證明了麥康諾地位無可動搖，川普拿麥康諾出氣其實是在浪費時間，因為麥康諾的目標與川普一樣，都是要讓共和黨贏回參院多數席次。