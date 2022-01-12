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司法部成立「國內反恐」單位 FBI稱去年有4攻擊奪13命

記者張聲肇╱綜合報導
司法部11日宣布成立國內反恐單位。圖為2021年1月6日國會暴動事件。(美聯社)
司法部11日宣布成立國內反恐單位。圖為2021年1月6日國會暴動事件。(美聯社)

司法部鑒於國內恐怖主義愈趨嚴重，極端分子2020年春季以來倍增，11日宣布成立國內反恐單位，對抗這批「假政治之名，行犯罪之實」的危險分子。

司法部國安單位主管歐爾森(Matthew G. Olsen)11日對參院司法委員會報告時，宣告成立專門對抗國內恐怖主義的新單位；他說，司法部本來有一組反恐律師，處理國內與國際恐怖案件，新反恐單位將在現有基礎上，擴增反恐人力。

美國剛剛度過元月6日國會暴亂一周年，國會議員指出，聯邦調查局當初低估了國內極端分子和極右派團體，才會發生這起衝撞國會、對員警施暴、威脅國會議員的暴力事件。

歐爾森說，專職對抗恐怖主義的司法人員將協調部內各單位及全國各地方治安單位，妥善處理類似的暴力事件。

民主黨參議員德賓(Richard J. Durbin，伊利諾州)對共和黨同僚淡化暴力分子衝撞國會、企圖阻撓國會認證拜登勝選的消極態度，很不以為然地說，「他們想把利用暴力達成政治目這回事正常化。」

共和黨參議員葛拉斯理(Charles E. Grassley，愛阿華州)卻認為，七個月前在俄勒岡州波特蘭對抗警察的街頭示威抗議人士，才是「和元月6日攻占國會同樣」震驚全國的暴亂分子。

共和黨參議員克魯茲(Ted Cruz，德州)說，不少人懷疑FBI在國會抗議人群中埋伏「鼓動者」，加劇暴亂情況，問FBI國安處處長珊波恩(Jill Sanborn)是否屬實；她回答說不知道。

她說，FBI最近把反政府暴力極端主義的威脅，提升到和種族仇恨極端主義、本土孳生的暴力極端主義以及伊斯蘭國籌畫或激揚的極端主義同一等級，均屬「要命」的極端主義。

她說，去年國內極端分子發動了四次攻擊，造成13人死亡；她未說明是哪四個事件，FBI也不對媒體提供更多細節。

FBI 司法部 共和黨

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