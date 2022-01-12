國防部將在關達納摩灣建新軍事法庭 2023年啟用

反對人士11日白宮前抗議，要求關閉關灣基地軍事監獄。(Getty Images)

國防部 正在古巴 關達納摩灣(Guantánamo Bay)海軍軍事基地建造新的軍事法庭，預計在2023年啟用，可同時讓兩名軍法官同時開庭；不過與過去的做法相同，新法庭仍將保持有限度的公開審判，不會如美國的法院般完全公開審理。

據指出，建設中的新軍審庭預算 共約400萬元，規模較目前正在使用的舊法庭小，且沒有設置舊軍事審判庭有的旁聽席，只有獲特別許可的警衛、律師等人才能進入；雖然舊軍事審判庭有旁聽席，但實際上也到2008年才有限度地開放，旁聽者可以在庭外他處聽取延遲40秒的「直播」音頻。

國防部軍事委員會發言人弗洛維斯維格(Ron Flesvig)指出，新的法庭內也會裝設直播器材，建構「線上旁聽席」，不過直播的內容也會延遲40秒，顯然是為了要將敏感內容靜音處理。

施工計畫顯示，軍方以組合屋建材及帳棚建設新的軍事法庭以壓低建設成本，似有意以此規避國會預算審議；弗洛維斯維格並未對此多做表示，只說這項建造計畫是在川普總統任內核准的，在美國本地製造後才運到關達納摩灣組裝。

據報導，關達納摩軍事法庭只有一起同時有三名共同被告的案件正在進行中，即2002年及2003年在印尼的兩起共造成200多人死亡的恐怖攻擊案件，因此新法庭似乎是針對他們特別設計，但此一說法未獲軍方證實；該案件主嫌艾薩姆丁(Riduan Isamuddin)的律師霍德斯(James R. Hodes)曾多次抱怨審判太黑箱作業。

近年來關達納摩監獄確實有向公眾開放的趨勢，但整體而言仍是在開放與不開放間反覆；例如軍方曾邀請媒體前往關達納摩灣關押囚犯的地點，媒體除被要求刪除有拍到監視器位置、大門及安全程序的照片外，可以自由拍攝，但後來又宣布不讓媒體進入。