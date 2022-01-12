我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國式普篩極限？掐住北京咽喉的天津Omicron危機

阿茲海默症新藥 紅藍卡減少給付 只給臨床實驗病患

國防部將在關達納摩灣建新軍事法庭 2023年啟用

編譯柯立偉／綜合30日電
反對人士11日白宮前抗議，要求關閉關灣基地軍事監獄。(Getty Images)
反對人士11日白宮前抗議，要求關閉關灣基地軍事監獄。(Getty Images)

國防部正在古巴關達納摩灣(Guantánamo Bay)海軍軍事基地建造新的軍事法庭，預計在2023年啟用，可同時讓兩名軍法官同時開庭；不過與過去的做法相同，新法庭仍將保持有限度的公開審判，不會如美國的法院般完全公開審理。

據指出，建設中的新軍審庭預算共約400萬元，規模較目前正在使用的舊法庭小，且沒有設置舊軍事審判庭有的旁聽席，只有獲特別許可的警衛、律師等人才能進入；雖然舊軍事審判庭有旁聽席，但實際上也到2008年才有限度地開放，旁聽者可以在庭外他處聽取延遲40秒的「直播」音頻。

國防部軍事委員會發言人弗洛維斯維格(Ron Flesvig)指出，新的法庭內也會裝設直播器材，建構「線上旁聽席」，不過直播的內容也會延遲40秒，顯然是為了要將敏感內容靜音處理。

施工計畫顯示，軍方以組合屋建材及帳棚建設新的軍事法庭以壓低建設成本，似有意以此規避國會預算審議；弗洛維斯維格並未對此多做表示，只說這項建造計畫是在川普總統任內核准的，在美國本地製造後才運到關達納摩灣組裝。

據報導，關達納摩軍事法庭只有一起同時有三名共同被告的案件正在進行中，即2002年及2003年在印尼的兩起共造成200多人死亡的恐怖攻擊案件，因此新法庭似乎是針對他們特別設計，但此一說法未獲軍方證實；該案件主嫌艾薩姆丁(Riduan Isamuddin)的律師霍德斯(James R. Hodes)曾多次抱怨審判太黑箱作業。

近年來關達納摩監獄確實有向公眾開放的趨勢，但整體而言仍是在開放與不開放間反覆；例如軍方曾邀請媒體前往關達納摩灣關押囚犯的地點，媒體除被要求刪除有拍到監視器位置、大門及安全程序的照片外，可以自由拍攝，但後來又宣布不讓媒體進入。

預算 國防部 古巴

上一則

蓋新房卻缺門缺窗戶 供應鏈危機衝擊建商

下一則

被控要為500萬人的死負責 佛奇怒批煽動：已有人想殺我

延伸閱讀

記者接神秘電話快閃 1小時後變新聞主角 直播自家竊案

記者接神秘電話快閃 1小時後變新聞主角 直播自家竊案
胖官兵 逾萬軍人BMI大於30 國防部：輔導減重

胖官兵 逾萬軍人BMI大於30 國防部：輔導減重
「天鷹專案」10多億軍購結餘款 台追討美不理會

「天鷹專案」10多億軍購結餘款 台追討美不理會
「臥室有外星人」 英國北愛爾UFO事件暴增

「臥室有外星人」 英國北愛爾UFO事件暴增

熱門新聞

馬里蘭州開始分發家用新冠檢測盒，圖為快速檢測盒。(歐新社)

居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套

2022-01-11 02:30
奧運金牌得主、苗族少女李蘇妮(Sunisa Lee)。(Getty Images)

快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福

2022-01-05 12:30
聯邦發出的紓困款不需繳稅，若接到國稅局紓困款來信，千萬別扔掉。(美聯社)

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

2022-01-08 21:09
紐約時報專欄作家克魯曼。 路透

克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增

2022-01-04 08:59
Omicron變異株席捲各國，美國昨天單日確診突破百萬，打破全球紀錄。圖為洛杉磯民眾排隊等待檢測。（美聯社）

美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針

2022-01-04 18:45
墨西哥東北部新萊昂州蒙特雷市立醫院醫護人員6日在急診室治療染疫病患。路透

尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關

2022-01-08 07:33

超人氣

更多 >
沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」

沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」
Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用

Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用
認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警

認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警
李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了

李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了
超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因

超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因