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超市貨架為何又空了？分析4大原因…連貓糧都缺

記者顏伶如／綜合報導
因為疫情、寒冬、斷裂供應鏈等因素，近來全美超市缺貨，造成民生不便。圖為在賓州格蘭拜瑞鎮的一家超市冷凍櫃內沒有商品。(美聯社)
因為疫情、寒冬、斷裂供應鏈等因素，近來全美超市缺貨，造成民生不便。圖為在賓州格蘭拜瑞鎮的一家超市冷凍櫃內沒有商品。(美聯社)

2022剛開年不久，社群網站便出現網友分享超市貨架空蕩蕩的照片，從奶油奶酪(cream cheese，又稱奶油芝士)到紙巾、兒童果汁及貓糧，通通缺貨。華盛頓郵報分析，導致這波缺貨的部份原因，與疫情爆發初期相同，某些新挑戰的出現，讓狀況變得棘手。

華郵分析，這波超市缺貨潮大致有四大原因：

疫情升溫 店員請病假增加

疫情升溫讓包括超市在內的店家必須加強清潔與消毒、恢復戴口罩規定並要求保持社交距離，但同一時間請病假員工卻增加。業界組織「消費者品牌協會」(CBA)執行長弗里曼(Geoff Freeman)10日說，過去兩周員工請病假的數量，比2020年全年平均統計還高。

在多州設有分店的百貨連鎖店倫納德(Stew Leonard's)負責人倫納德(Stew Leonard Jr.)說，受到疫情影響，旗下2500名員工當中，目前約200人生病或隔離中。

寒天暴雪 補貨塞車、民眾囤貨過冬

因為疫情、寒冬、斷裂供應鏈等因素，近來全美超市缺貨，造成民生不便。圖為11日在華...
因為疫情、寒冬、斷裂供應鏈等因素，近來全美超市缺貨，造成民生不便。圖為11日在華盛頓州的一家超市冷凍櫃內沒有商品。(美聯社)

元旦過後，冬季風暴在中大西洋地區帶來大雪，過去兩周許多地區路況都不好，維吉尼亞州95號州際公路上周發生20小時大塞車便是一例，為超市補貨的卡車因此卡在路上。

食品業組織FMI業界關係部副總監巴克爾(Doug Baker)說，天氣不好讓消費者心理受到影響，當民眾看到超市缺貨的照片時，便紛紛多買一些用品囤積起來，以防萬一。

報導指出，寒假過後，全美約有5000多所學校因為疫情或天候關係，延後讓學生返回校園上課，許多家庭因此採購較多麵包、肉品及穀類加工食品。

疫情影響全球 外國供應商被關閉

因為疫情、寒冬、斷裂供應鏈等因素，近來全美超市缺貨，造成民生不便。圖為在賓州匹茲...
因為疫情、寒冬、斷裂供應鏈等因素，近來全美超市缺貨，造成民生不便。圖為在賓州匹茲堡市的一家超市貨架上空空如也。(美聯社)

巴克爾說：「我們許多用料與產品所來自的國家，現在都出現疫情，某些國家以嚴格手段暫時關閉工廠，整個流程因此延誤。這不只是國內問題，還關係到其他國家如何處理Omicron疫情。」

物價飆漲 民眾在家自煮

物價上漲、疫情升高等因素，讓許多家庭較少上餐廳用餐，減少外食；冬季風暴也讓消費者對於購買食材的需求量提高。

疫情 風暴 社群網站

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