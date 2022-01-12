家用電梯暗藏致命風險 3業者召回6.9萬部

孩童容易被夾在兩扇門之間，造成致命意外。右為電梯門。(cpsc.gov網站)

三家業者Bella Elevator、Inclinator Company of America 以及Savaria Corporation，11日宣布自動召回其家用電梯，原因是擔心兒童可能被夾困電梯門間隙並導致傷亡。

這三家業者共約召回6萬9000部家用電梯，這些電梯可能讓兒童夾在電梯廂門(elevator car doors)和外層搭乘門(exterior landing door)間，廂門一移動，夾縫中的兒童可能受傷、甚至死亡。

業者將為客戶免費提供「空間防護」裝置(space guards)，附裝在外層門上，可填補門和電梯廂之間的空隙。

業者與美國消費品安全委員會(U.S. Consumer Product Safety Commission)聯合發布召回公告，委員會敦促消費者讓無人看管幼兒遠離召回的電梯；委員會主席霍恩-薩里奇(Alexander Hoehn-Saric)聲明說，這是防止數以萬計住宅電梯造成進一步傷害的重要一步。

目前沒有與這三業者產品相關的傷亡報告，但確實曾發生住宅電梯致命事故，包括去年7月北卡 度假出租屋一男孩被困家中電梯後死亡，另在其他事件中，兒童多處骨折或造成其他終身傷害。

另一業者Otis於2020年12月因相同顧慮召回部分住宅電梯，並免費提供檢查、必要時提供空間保護裝置。

霍恩-薩里奇說，還有其他業者產品存有風險，但委員會尚未就如何處理達成協議；委員會11日對Waupaca Elevator Company所產住宅電梯用戶發出警告，甚至還控告另一公司，稱其特定型號住宅電梯兩扇門間存有危險間隙。

致力維護兒童安全的非營利組織Kids In Danger執行董事考爾斯(Nancy Cowles)說，住宅電梯危險間隙數十年影響太多家庭，家中電梯若有風險千萬別用，直到改造並確保安全為止。