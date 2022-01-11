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醫保公司15日起 須負擔承保人新冠檢測組

全美第一州 加州列預算提供所有非法移民白卡

記者顏伶如／綜合報導
健保公司在紐約市法拉盛路邊擺攤，為民眾申請白卡；加州州長紐森10日提出預算草案，願為州內所有低收入非法移民提供白卡健保。（記者韓傑／攝影）
健保公司在紐約市法拉盛路邊擺攤，為民眾申請白卡；加州州長紐森10日提出預算草案，願為州內所有低收入非法移民提供白卡健保。（記者韓傑／攝影）

疫情期間加州稅收增加，民主黨籍州長紐森(Gavin Newsom)10日提出預算草案，願為州內所有低收入非法移民提供白卡健保。紐森其他提議還包括為企業減稅，原訂今夏汽油調漲計畫也將喊停。

目前加州納稅人已承擔州內非法移民年輕人及50歲以上者的健保費用，但非法移民必須符合收入資格。紐森新計畫則將讓加州成為美國第一個為州內所有非法移民提供白卡健保的州，據估計每年開銷大約22億元。紐森10日指出：「我們正在做一件其他州不曾做過的事。」

紐森表示，規模2864億元預算草案，旨在解決加州眼前的五大問題，紐森領導的州府團隊則把這些問題定調為「生存威脅」，包括新冠疫情再度升溫、全球暖化導致野火與乾旱日趨嚴重、遊民問題、收入不均且某些移民族群並無健保，以及公共安全問題如對抗近來層出不窮的砸搶案組織犯罪。

他表示，預算草案中包括457億元稅收增加，這筆金額比先前估計的數字更高，因為州政府對於何謂稅收盈餘有不同定義。

美聯社報導，紐森提出以22億元為州內非法移民提供白卡健保的草案，要等到2024年1月才會生效，屆時所有低收入加州居民，不分移民身份為何，都可擁有健保。

過去幾年來，加州一直推動降低無保居民人數，不過加州的白卡(Medicaid)健保計畫，服務對象向來不包括現居加州的低收入非法移民。

某些進步派民主黨籍加州眾議員上周提案，將在加州推出首開全美先例的全民健保制度。美聯社報導，等到紐森今年5月推出預算計畫修正案時，進步派的全民健保提案將獲得更多討論。

為了降低州內物價上漲，紐森提議包括暫停原訂7月上路的汽油調漲。紐森也提議以4500萬元預算做為促進觀光旅遊之用，4000萬預算讓新成立企業申請執業登記時可免收手續費，另外還有2600萬元預算為新創企業提供技術支援。

加州民主黨籍州長紐森10日提出預算草案，願為州內所有低收入非法移民提供白卡健保。...
加州民主黨籍州長紐森10日提出預算草案，願為州內所有低收入非法移民提供白卡健保。(美聯社)

非法移民 加州 紐森

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