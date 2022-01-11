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阿茲海默新藥降價 紅藍卡保費未跟著調降 衛生部要檢討

記者顏伶如、編譯林梅婕／綜合報導
全美有數百萬名阿茲海默症患者，他們都可能是新藥Aduhelm的潛在用藥客戶；衛生部長貝西拉下令聯邦醫療保險(俗稱紅藍卡)檢討阿茲海默症新藥而衍生的B部分保費調漲問題。(路透)
全美有數百萬名阿茲海默症患者，他們都可能是新藥Aduhelm的潛在用藥客戶；衛生部長貝西拉下令聯邦醫療保險(俗稱紅藍卡)檢討阿茲海默症新藥而衍生的B部分保費調漲問題。(路透)

美聯社報導，衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)10日下令聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)檢討阿茲海默症新藥而衍生的B部分(Part B)保費調漲問題。

百健藥廠(Biogen)研發阿茲海默症新藥Aduhelm價格昂貴，數以百萬計美國老年人紅藍卡B部分保費今年將大幅調高。Aduhelm原本一年費用為5萬6000元，百健上個月底宣布藥價從1月起降至一年花費2萬8200元左右。

貝西拉10日發函衛生部旗下聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)指出，Aduhelm價格從1月1日起降為半價，極有必要重新檢討先前公布的保費調漲建議。

根據先前公布的保費調高計畫，收入最低的民眾，聯邦醫療保險B部分保險月費將增加大約21.6元，從原本的每月148.5元，在2022年起調高至每月170.1元，創下歷年來最大漲幅。美聯社分析，調高費用當中約有11元都是為因應Aduhelm藥價的緣故。

美聯社報導，5000多萬名繳交170.1元B部分保險月費的紅藍卡持有人，短期之內保費並不會有變化，但貝西拉10日的動作意味著今年稍後保費有希望降低。

衛生部指出，已經向社會安全署(Social Security Administration，SSA)接洽，商討紅藍卡B部分保費檢討。

先前民主黨內幾位參議員就不斷呼籲拜登政府盡速行動，降低年長者年年上漲的醫藥開銷；百健藥廠宣布降價的同時也坦承，Aduhelm的高額成本已經對患者造成龐大的負擔。

聯邦政府將採逐步漸進的方式提高紅藍卡支付Aduhelm的費用，當局預計會在本周稍晚公布初步的支付計畫，但距離最終定案還需幾個月的時間；官方人員也表示，將依照貝西拉的訴求進行評估，擬定日後的策略。

衛生部長貝西拉下令聯邦醫療保險(俗稱紅藍卡)檢討阿茲海默症新藥而衍生的B部分保費...
衛生部長貝西拉下令聯邦醫療保險(俗稱紅藍卡)檢討阿茲海默症新藥而衍生的B部分保費調漲問題。(美聯社)

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