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今年報稅1．14開始4．18截止 國稅局：電子報稅避延誤

編譯孫梁／綜合10日電
今年報稅季從1月14日開始，國稅局提醒納稅人應採用電子報稅以避免延誤。(路透)
今年報稅季從1月14日開始，國稅局提醒納稅人應採用電子報稅以避免延誤。(路透)

國稅局(IRS)10日宣布，今年報稅季從1月14日開始，比去年提早17天，截至日期為4月18日；國稅局警告說，由於疫情升高以及國會提供的預算比拜登政府要求的額度少，因此國稅局處理稅表和退稅將面臨更多挑戰，納稅人應採用電子報稅以避免延誤。

「疫情持續構成挑戰，我們提醒民眾重視及時申報，以免延誤。備戰大規模的報稅季是一艱鉅使命，我們過去數月是馬不停蹄地準備。」國稅局局長瑞狄格(Chuck Rettig)並呼籲納稅人採用電子報稅，退稅應採用銀行直接存入的形式。

瑞狄格說，為避免報稅延誤，去年領取疫情紓困金以及兒童抵稅的納稅人，要保證稅表上的金額填寫準確。國稅局將向領取紓困金和兒童抵稅款的人寄出信函，列明去年的第三輪紓困金給付和兒童抵稅給付；納稅人也可登入國稅局網站，核對領取的兒童抵稅與紓困金金額。「重建美好未來」法案規定2022年繼續延長兒童抵稅，但能否實現並不確定。

今年報稅的截止日期為4月18日星期一，比通常的4月15日截止日期晚三天。延遲三天是因為適逢哥倫比亞特區的解放日(Emancipation Holiday)假期；法律規定，華盛頓特區的假日對報稅截止日的影響，與其他的聯邦節假日相同。此外，緬因州和麻州由於兩州的愛國日假期，報稅截止日期為4月19日。

去年的報稅季是2月12日開始，因為1兆9000億元「美國救援計畫」(American Rescue Plan)規定實施新稅法，截止日期從4月15日延至5月17日。但國稅局表示，今年的報稅季沒有計畫延長，如果納稅人4月18日不能完成報說，可申請延期，最遲不得晚於10月17日申報2021年的稅表。

2020年報稅季的人均退稅2815元，納稅人的稅表如果沒有錯誤和處理沒有延誤，報稅21天後可望收到退稅。截至2021年12月23日，國稅局處理的2020年稅表仍有積壓，由於稅表錯誤等問題，約600萬件稅表沒有處理完。

今年報稅季從1月14日開始，國稅局提醒納稅人應採用電子報稅以避免延誤。(路透)
今年報稅季從1月14日開始，國稅局提醒納稅人應採用電子報稅以避免延誤。(路透)

報稅 國稅局 紓困金

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