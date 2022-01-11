促北約撤離東歐…俄羅斯漫天開價 欲終結歐洲安全架構

美俄資深官員10日在瑞士日內瓦舉行近戰略安全穩定對話。(美聯社)

美國與俄羅斯就烏克蘭 問題展開談判，美國和歐洲國家希望勸阻俄國 不要對烏克蘭動武，俄國卻提出嚴苛條件，包括北約組織從東歐撤離並停止東擴，還要求西方國家保證烏克蘭不會加入北約。俄國漫天開價用意何在，引發關注。

某些美國官員憂心，俄國刻意開出不切實際的條件，準備在遭拒後作為對烏克蘭動手的藉口。還有一些外交官員相信，俄國總統普亭 故意提高姿態，逼迫西方國家做出某些讓步，因為他認定對方願意退讓以避免戰爭。

俄國的條件，等於是終結歐洲在後冷戰時期的安全架構，建立一個俄國勢力範圍。有鑑於此，美國和北約對於俄國的大部分要求，直接回應「免談」，但美國也表示願意考慮其他作法，包括限制在東歐的飛彈部署和軍事演習，另一個作法是恢復美國在2019年廢棄的中程核武條約部分條款。

即使這樣，也有部分歐洲國家有意見，認為對俄國讓步太多。這些國家擔心，美國可能想盡快讓烏克蘭危機降溫，以便專心對付中國大陸並處理疫情、經濟等國內問題。

為了化解歐洲的憂心，美國一再保證，不會在烏克蘭和歐洲國家缺席之下，同意關於其安全的任何安排。

不論如何，普亭都已有所收穫，成功迫使美國和歐洲聽取他對北約的意見。

俄國本周先後與美國、北約和歐洲安全合作組織會談，各方都認為這些會談難有立即的結論，卻攸關大局。

透過談判，美國和西方將可了解普亭的底牌，以確認他是否真的願意透過外交手段解決問題。但若談判破裂，普亭就可對國內宣傳，表示西方不願接受他的條件，因此他被迫動武維護俄國安全。

西方國家外交官說，他們對最壞情況已有準備，北約秘書長史托騰柏格表示，北約已準備因應俄國軍事行動，美國和歐洲也警告，俄國若對烏克蘭動武，將遭到嚴厲經濟制裁。

正因如此，本周的三場談判相當關鍵，將影響烏克蘭命運和後冷戰時期歐洲安全架構。