我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國民黨前立委龐建國墜樓亡 死前留12字訣別

醫保公司15日起 須負擔承保人新冠檢測組

促北約撤離東歐…俄羅斯漫天開價 欲終結歐洲安全架構

編譯中心／綜合報導
美俄資深官員10日在瑞士日內瓦舉行近戰略安全穩定對話。(美聯社)
美俄資深官員10日在瑞士日內瓦舉行近戰略安全穩定對話。(美聯社)

美國與俄羅斯就烏克蘭問題展開談判，美國和歐洲國家希望勸阻俄國不要對烏克蘭動武，俄國卻提出嚴苛條件，包括北約組織從東歐撤離並停止東擴，還要求西方國家保證烏克蘭不會加入北約。俄國漫天開價用意何在，引發關注。

某些美國官員憂心，俄國刻意開出不切實際的條件，準備在遭拒後作為對烏克蘭動手的藉口。還有一些外交官員相信，俄國總統普亭故意提高姿態，逼迫西方國家做出某些讓步，因為他認定對方願意退讓以避免戰爭。

俄國的條件，等於是終結歐洲在後冷戰時期的安全架構，建立一個俄國勢力範圍。有鑑於此，美國和北約對於俄國的大部分要求，直接回應「免談」，但美國也表示願意考慮其他作法，包括限制在東歐的飛彈部署和軍事演習，另一個作法是恢復美國在2019年廢棄的中程核武條約部分條款。

即使這樣，也有部分歐洲國家有意見，認為對俄國讓步太多。這些國家擔心，美國可能想盡快讓烏克蘭危機降溫，以便專心對付中國大陸並處理疫情、經濟等國內問題。

為了化解歐洲的憂心，美國一再保證，不會在烏克蘭和歐洲國家缺席之下，同意關於其安全的任何安排。

不論如何，普亭都已有所收穫，成功迫使美國和歐洲聽取他對北約的意見。

俄國本周先後與美國、北約和歐洲安全合作組織會談，各方都認為這些會談難有立即的結論，卻攸關大局。

透過談判，美國和西方將可了解普亭的底牌，以確認他是否真的願意透過外交手段解決問題。但若談判破裂，普亭就可對國內宣傳，表示西方不願接受他的條件，因此他被迫動武維護俄國安全。

西方國家外交官說，他們對最壞情況已有準備，北約秘書長史托騰柏格表示，北約已準備因應俄國軍事行動，美國和歐洲也警告，俄國若對烏克蘭動武，將遭到嚴厲經濟制裁。

正因如此，本周的三場談判相當關鍵，將影響烏克蘭命運和後冷戰時期歐洲安全架構。

俄國 烏克蘭 普亭

上一則

王毅：中挺哈薩克維穩止暴 反對任何顏色革命

下一則

全美第一州 加州列預算提供所有非法移民白卡

延伸閱讀

俄羅斯稱「無意侵略烏克蘭」 美：看不到局勢趨緩訊號

俄羅斯稱「無意侵略烏克蘭」 美：看不到局勢趨緩訊號
俄能兩頭作戰？哈薩克動亂 為美俄談判添變數

俄能兩頭作戰？哈薩克動亂 為美俄談判添變數
德外交官批普亭竄改歷史 警告俄入侵烏克蘭後果

德外交官批普亭竄改歷史 警告俄入侵烏克蘭後果
拜普通話 拜登警告普亭：俄軍入烏克蘭將付沉重代價

拜普通話 拜登警告普亭：俄軍入烏克蘭將付沉重代價

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。 路透

克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增

2022-01-04 08:59
奧運金牌得主、苗族少女李蘇妮(Sunisa Lee)。(Getty Images)

快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福

2022-01-05 12:30
聯邦發出的紓困款不需繳稅，若接到國稅局紓困款來信，千萬別扔掉。(美聯社)

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

2022-01-08 21:09
Omicron變異株席捲各國，美國昨天單日確診突破百萬，打破全球紀錄。圖為洛杉磯民眾排隊等待檢測。（美聯社）

美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針

2022-01-04 18:45
墨西哥東北部新萊昂州蒙特雷市立醫院醫護人員6日在急診室治療染疫病患。路透

尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關

2022-01-08 07:33
在PayPal等支付平台一年內超過600元的交易，必須向國稅局報告。（美聯社）

拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告

2022-01-06 07:13

超人氣

更多 >
以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」
法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃
查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業
國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死
華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑

華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑