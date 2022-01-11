我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

約克維奇被控「入境申報不實」 案情恐再轉彎

國民黨前立委龐建國墜樓亡 死前留12字訣別

戰略安全對話 俄：無意入侵烏克蘭 美：看不出局勢趨緩

記者張文馨／華盛頓報導
美俄資深官員10日在瑞士日內瓦舉行近戰略安全穩定對話，美方代表團團長為副國務卿薛曼(左)，俄方主談的是副外交部長雷雅布可夫。(歐新社)
美俄資深官員10日在瑞士日內瓦舉行近戰略安全穩定對話，美方代表團團長為副國務卿薛曼(左)，俄方主談的是副外交部長雷雅布可夫。(歐新社)

美俄資深官員10日在瑞士日內瓦舉行近八小時的戰略安全穩定對話，沒有重大突破，雙方僅願持續對話；俄羅斯稱「無意侵略烏克蘭」，美國說看不出俄方有意降低緊張局勢，並揚言持續和盟友討論金融封鎖、出口限制等措施，「俄羅斯一旦侵略烏克蘭，將面臨比2014年入侵克里米亞更嚴重的制裁。」

俄：不認為現況毫無希望

美國代表團團長、副國務卿薛曼（Wendy Sherman）表示，俄羅斯總統普亭必須做出嚴峻選擇；美國以外交管道為優先，對話的進展取決於俄羅斯願先和緩局勢緊張。

主談的俄羅斯副外交部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）表示，美國揚言制裁是「企圖勒索恐嚇」，俄國仍主張持續對話，「我不認為現況是毫無希望的。」

華盛頓郵報以「持續深陷僵局」來形容美俄對話，俄羅斯並未獲得「北約不東擴」的保證，拜登政府持續希望透過外交管道，阻止俄羅斯入侵烏克蘭。

雷雅布可夫事後表示，「我們沒打算且無意攻擊烏克蘭，沒必要擔心局勢升高。」

美：俄軍隊沒有回營跡象

薛曼對此態度保留，她說，俄羅斯宣稱增兵活動只是演習，卻沒有事先打招呼，目前也沒有任何撤軍回營的跡象，種種均看不出局勢放緩。

若俄羅斯入侵烏克蘭，薛曼表示，美國與盟友密集討論種種可用手段，包含出口管制某些俄羅斯仰賴的技術；在此之前，美國已和盟友就對俄實施金融制裁、關閉天然氣管道「北溪二號」、強化區域軍事部署和提供烏克蘭安全協助等達成共識，並警告俄羅斯別輕舉妄動。

薛曼表示，在會議中美國傾聽俄羅斯的憂慮，且美國提出，考慮恢復現已失效的「中程飛彈條約」，和美俄在對等限制下分享軍事演習等訊息，以促進透明化。

「但有些俄羅斯的要求是根本不可能」，薛曼說，例如反對北約的「門戶開放政策」（open door policy），這等同違反北約核心精神。

北約的門戶開放政策，源自北大西洋公約第10條，指任何有助北大西洋地區安全的歐洲國家都能自由選擇加入北約；俄羅斯將「烏克蘭尋求加入北約」或北約盟國提供烏克蘭安全協助，泛稱為「北約東擴」，指其威脅俄羅斯安全，要求北約和美國不得同意烏克蘭加入。

這是拜登總統和普亭總統去年6月宣布啟動戰略安全穩定對話以來，雙邊第三度對話，俄羅斯兩個月前調動10萬大軍直抵烏克蘭邊境，升高區域緊張情勢；薛曼說，這是一次特別的會議，以理解雙邊的優先事項，而非談判。

在與雷雅布可夫的會議結束後，薛曼將飛往布魯塞爾，會晤歐洲盟友轉述美俄對話成果，薛曼表示，美國與歐洲盟友開會後，近日內和俄羅斯代表將再度對話。

俄羅斯 烏克蘭 薛曼

上一則

疫情亂心情 美國去年新生兒 少了6萬名

下一則

今年報稅1．14開始4．18截止 國稅局：電子報稅避延誤

延伸閱讀

醫保公司15日起 須負擔承保人新冠檢測組 每月最多8套

醫保公司15日起 須負擔承保人新冠檢測組 每月最多8套
俄羅斯稱「無意侵略烏克蘭」 美：看不到局勢趨緩訊號

俄羅斯稱「無意侵略烏克蘭」 美：看不到局勢趨緩訊號
掃經濟陰霾 先擴大「供給面」拜登優先要務：供需平衡

掃經濟陰霾 先擴大「供給面」拜登優先要務：供需平衡
拜登就任首年記者會次數少 忽視傳統媒體導致民調直落

拜登就任首年記者會次數少 忽視傳統媒體導致民調直落

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。 路透

克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增

2022-01-04 08:59
奧運金牌得主、苗族少女李蘇妮(Sunisa Lee)。(Getty Images)

快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福

2022-01-05 12:30
聯邦發出的紓困款不需繳稅，若接到國稅局紓困款來信，千萬別扔掉。(美聯社)

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

2022-01-08 21:09
Omicron變異株席捲各國，美國昨天單日確診突破百萬，打破全球紀錄。圖為洛杉磯民眾排隊等待檢測。（美聯社）

美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針

2022-01-04 18:45
墨西哥東北部新萊昂州蒙特雷市立醫院醫護人員6日在急診室治療染疫病患。路透

尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關

2022-01-08 07:33
在PayPal等支付平台一年內超過600元的交易，必須向國稅局報告。（美聯社）

拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告

2022-01-06 07:13

超人氣

更多 >
以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」
法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃
國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死
查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業
華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑

華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑