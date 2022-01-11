戰略安全對話 俄：無意入侵烏克蘭 美：看不出局勢趨緩

美俄資深官員10日在瑞士日內瓦舉行近戰略安全穩定對話，美方代表團團長為副國務卿薛曼(左)，俄方主談的是副外交部長雷雅布可夫。(歐新社)

美俄資深官員10日在瑞士日內瓦舉行近八小時的戰略安全穩定對話，沒有重大突破，雙方僅願持續對話；俄羅斯 稱「無意侵略烏克蘭 」，美國說看不出俄方有意降低緊張局勢，並揚言持續和盟友討論金融封鎖、出口限制等措施，「俄羅斯一旦侵略烏克蘭，將面臨比2014年入侵克里米亞更嚴重的制裁。」

俄：不認為現況毫無希望

美國代表團團長、副國務卿薛曼 （Wendy Sherman）表示，俄羅斯總統普亭必須做出嚴峻選擇；美國以外交管道為優先，對話的進展取決於俄羅斯願先和緩局勢緊張。

主談的俄羅斯副外交部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）表示，美國揚言制裁是「企圖勒索恐嚇」，俄國仍主張持續對話，「我不認為現況是毫無希望的。」

華盛頓郵報以「持續深陷僵局」來形容美俄對話，俄羅斯並未獲得「北約不東擴」的保證，拜登政府持續希望透過外交管道，阻止俄羅斯入侵烏克蘭。

雷雅布可夫事後表示，「我們沒打算且無意攻擊烏克蘭，沒必要擔心局勢升高。」

美：俄軍隊沒有回營跡象

薛曼對此態度保留，她說，俄羅斯宣稱增兵活動只是演習，卻沒有事先打招呼，目前也沒有任何撤軍回營的跡象，種種均看不出局勢放緩。

若俄羅斯入侵烏克蘭，薛曼表示，美國與盟友密集討論種種可用手段，包含出口管制某些俄羅斯仰賴的技術；在此之前，美國已和盟友就對俄實施金融制裁、關閉天然氣管道「北溪二號」、強化區域軍事部署和提供烏克蘭安全協助等達成共識，並警告俄羅斯別輕舉妄動。

薛曼表示，在會議中美國傾聽俄羅斯的憂慮，且美國提出，考慮恢復現已失效的「中程飛彈條約」，和美俄在對等限制下分享軍事演習等訊息，以促進透明化。

「但有些俄羅斯的要求是根本不可能」，薛曼說，例如反對北約的「門戶開放政策」（open door policy），這等同違反北約核心精神。

北約的門戶開放政策，源自北大西洋公約第10條，指任何有助北大西洋地區安全的歐洲國家都能自由選擇加入北約；俄羅斯將「烏克蘭尋求加入北約」或北約盟國提供烏克蘭安全協助，泛稱為「北約東擴」，指其威脅俄羅斯安全，要求北約和美國不得同意烏克蘭加入。

這是拜登總統和普亭總統去年6月宣布啟動戰略安全穩定對話以來，雙邊第三度對話，俄羅斯兩個月前調動10萬大軍直抵烏克蘭邊境，升高區域緊張情勢；薛曼說，這是一次特別的會議，以理解雙邊的優先事項，而非談判。

在與雷雅布可夫的會議結束後，薛曼將飛往布魯塞爾，會晤歐洲盟友轉述美俄對話成果，薛曼表示，美國與歐洲盟友開會後，近日內和俄羅斯代表將再度對話。