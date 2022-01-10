勞資「討價還價」有人為高薪轉職 有人談判後留職

近期勞動市場緊縮，離職率創新高，為了追求更好的職涯許多人另謀高就；但同時有一批人選擇和雇主爭取加薪或升職。圖為美國拖拉機製造商John Deere的員工罷工爭取加薪。（路透）

近期勞動市場緊縮，離職率創新高，為了追求更好的職涯許多人另謀高就；但同時有一批人選擇和雇主爭取加薪或升職，雖然可能碰壁，但勞工 在相對有利的環境下有更多機會為自己做更好的選擇。

今年37歲的普萊特(Taylor Pratt)在去年1月辭去商用軟體整合平台Zapier產品經理的職位，但10月又再度回歸，主因是他的主管承諾不再讓他過勞或超時工作；普萊特說：「他們真的有聽進我的話，而不是隨便敷衍我，他們重視我的歸來，也希望我們一起尋找對雙方最好的方式。」

蓋洛普(Gallup)最近一項民調指出，1萬4000名受訪者中，48%的人表示他們正積極地應徵其他工作，比2019年的46%些微成長；許多人趁勢爭取更高的薪資或升職機會，失敗更是不畏離職，使得去年11月離職率創新高，如今資方只有調高人力預算 ，盡力挽留人才。

芝加哥38歲女子艾博妮‧馬丁(Ebony Martin)之前在實驗室擔任技術員，但自從和丈夫在新冠疫情 間分開，她開始意識到自己在職涯發展上停滯不前；起初她也想另尋他職，後來她向主管表示爭取降低工作時數，讓她有更多時間和兒子相處；主管對馬丁相當同情，也答應了她的要求，馬丁說：「我很開心，我的工作和生活終於能取得平衡。」

波士頓職涯訓練師安德麗雅‧帕格諾齊(Andrea H. Pagnozzi)更透露，近來面臨職涯抉擇的人不斷增加，主管在他們遞出辭呈後紛紛表示願意加薪或升職，使得這些勞工不知該如何選擇。

在匹茲堡工作多年的葛羅斯(John Gross)在疫情爆發初期就開始考慮離職，但2020年12月他被升職擔任專案經理，薪資調漲20%；去年6月他又轉戰商業開發部，讓他在年底前薪資又增加8%；最近他更體悟職涯技能提升的重要性，「因為你無法保證，到其他地方後，你的技能還會提升」。

紐約職涯顧問蒂芬妮‧戴巴(Tiffany Dyba)也說，更多公司願意提高薪資或讓員工升職，勞資雙方討價還價的情形屢見不鮮；甚至她中意的人才也被雇主極力挽留，「現在的勞動市場上，人才有很大的優勢，他們才有發球權」。