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全國大離職潮來襲 企業調薪「留人、搶才」

編譯徐薏茹／綜合9日電
佛州邁阿密Marriott酒店的人資部門在招聘會上與民眾交談，美國正經歷「大離職潮」，多數產業面臨人力短缺。(美聯社)
佛州邁阿密Marriott酒店的人資部門在招聘會上與民眾交談，美國正經歷「大離職潮」，多數產業面臨人力短缺。(美聯社)

美國現正經歷一波「大離職潮」，大多產業面臨人力短缺問題，調查顯示許多雇主未來可能提高工資以留住員工、搶奪人才。

根據「正大聯合會計師事務所」(Grant Thornton)八月的一項調查，全美51%人資部主管表示公司預期提升5%以上的平均勞績獎賞；68%的公司已經增加現金獎金的名額。

「正大聯合會計師事務所」高層葛羅瓦(Tim Glowa)表示：「我們現在看到的只是工資大幅上漲的壓力，在許多情況下，工資像是某種賭注，公司必須這麼做來吸引、留住人才。」

雖然並非每家公司的工資都會調漲5%，但可以預期2022年工資將普遍大幅調漲，「世界大型企業聯合會」(The Conference Board)即預測企業的工資成本將增加3.9%，其中包含雇用新員工的成本，此為2008年以來最高的上升比率。

通常轉職能夠有更優渥的薪資待遇，「亞特蘭大聯邦儲備銀行」(Atlanta Federal Reserve)的數據顯示轉職的員工11月的一年移動平均工資增加了4.3%，未轉職的職員增加3.2%。

美國光是11月就有450萬人離職，某些專家預測今年離職的人數比率將大幅攀升，「正大聯合會計師事務所」的調查中有六成的人資主管認為這場搶人大戰將持續一年多的時間。

除了提升薪資，還有其他誘因，另一項調查顯示51%的人會為了工作時間、地點的彈性而放棄10%到20%的薪水調漲。

「美國人力資源管理協會」(Society for Human Resource Management)知識顧問麥克尼爾(Kim McNeil)建議雇主應評估員工的優先事項，增加額外的福利也是應對通貨膨脹問題的其中一個方法，物價預計會隨著工資提高而跟著上漲，11月的通貨膨脹比率增加6.8%，是自1982年以來上升最快的比率。

通貨膨脹 亞特蘭大 福利

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