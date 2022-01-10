掃經濟陰霾 先擴大「供給面」拜登優先要務：供需平衡

新罕州一處路邊豎立著招人廣告，美國正經歷「大離職潮」，多數產業面臨人力短缺；要一掃經濟陰霾，應當要從「供給面」下手。(路透)

雖然當前經濟強勁，但供應鏈 危機、通貨膨脹、勞動力短缺等陰霾籠罩，挫傷民眾經濟信心，也成為拜登 政府的政治危機；而要一掃經濟陰霾，應當要從「供給面」下手，但是此事說來容易做來難，供給面障礙可能在今年底之前都難以圓滿解決。

由於從食品到日用品，幾乎所有物品不是缺貨就是漲價，讓當前經濟火熱、失業率下探的時候，消費者信心指數較去年下跌一成，也無法讓拜登博得政治聲望，甚至反讓萬物齊漲成為他的包袱，讓政敵有批評拜登的完美理由，更不利期中選舉。

供應鏈危機、通膨、勞動力短缺的成因可謂三者環環相扣，若要解決這些問題，削弱需求面、斲傷民眾追求生活品質，還有消費與投資能力是不可能採取的行動；因此，如何解決供給面，是拜登政府的優先要務之一。

勞動力短缺是因為許多就業人口因為新冠疫情 而不願工作；明尼蘇達大學經濟學家蘇久納爾(Aaron Sojourner)還表示，由於目前疫情嚴峻，每周都有數百萬人因自己或親朋好友染疫而無法上工，「病毒仍然是當前困擾經濟的最大因素」。

但相較於嚴峻的疫情，白宮經濟顧問海瑟‧鮑詩依(Heather Boushey)表示，供應鏈危機可能才是更大的挑戰，因為嚴峻的疫情擾亂產能及運輸物流並非美國專利，「這不只是美國的事情，更是全球性的事情。」

拜登政府已提出不少解決供應鏈的計畫，例如疏通港務處理貨櫃的速度等；而在1兆元基礎建設法案中，也將更新港口軟硬體設施，擴大貨運駕駛進用，提高國內晶片產能等；擬議中的法案也旨在透過廣設育幼照護體系，讓父母能安心工作等。

目前供應鏈已稍有緩解，例如商店庫存增加，自去年11月以來，在港口等待時間逾九天的貨櫃數量已減少39%；然而，經濟學者預期，去年12月的消費者物價指數(CPI)年增率仍將增加，從11月的6.8%上升至7.1%。

但是史丹福大學胡佛研究所成員古斯比(Tyler Goodspeed)表示，新冠Omicron變種病毒可能讓勞動力短缺形勢雪上加霜，也會讓企業投資卻步，這對提振供給不利，代表今年可能仍將是個供需失衡的一年。