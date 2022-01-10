房租補助快用完 數百萬房客盼國會撥追加款

規模465億元的聯邦政府 「緊急房租援助計畫」(Emergency Rental Assistance Program)，去年剛推出時作業速度頗為緩慢，但如今迅速發錢的結果，許多州的款項均已用罄，等待援助的數百萬租屋族命運未卜。

「緊急房租援助計畫」推出之後，長達數月的時間裡，房租補助款幾乎沒有動用，因為各州政府及市府必須先擬定發放補助的計畫，房租與房東則要完成複雜繁瑣的申請程序。截至2021年7月為止，465億元補助款當中，只發出了51億元。

財政部7日表示，2021年11月間有66萬5000戶家庭獲得「緊急房租援助計畫」補助，創下單月份新高，已發放或預計發放補助累計約250億至300億元之間。然而，紐約州 、德州、俄勒岡州獲得的補助款項，卻幾乎都已全數用光。

「緊急房租援助計畫」主旨雖為避免租屋族因為繳不起房租而遭驅逐，但設計用意並不是為租屋族提供長期解決之道。租屋族房租補助款很快就將用完，除非國會通過追加款項。紐約時報 分析，國會增加款項的機率並不高。

協助賓州政府擬定房租補助計畫的賓州大學(University of Pennsylvania)都市計畫教授芮納(Vincent Reina)說，目前出現很大的不確定性，租屋族尤其感到無所適從。

他說，長年以來，美國並沒有全國性的租房安全網，但聯邦政府突然撥款提供補助，推出了全新的計畫架構，「如今計畫即將結束，我們不知道接下來是否會有其他計畫」。

紐約時報分析，已經領到房租補助的民眾可以保留款項，但打算提出首次申請的民眾，或者想要再度申請的民眾，恐將希望落空。

報導指出，許多州原本以為這個月將獲得更多補助款，但白宮要求喬治亞州、亞利桑納州、威斯康辛州、路易斯安納州等自動將8億7500萬元補助款轉移給州內各郡及城市使用，使得州政府手邊可以動用的補助款相對變少。

以紐約州為例，紐約州向聯邦政府申請追加10億元補助款，但只收到2700萬元，相當於要求金額的3%。