我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

約克維奇可入境了 澳洲法官裁定立刻釋放

金球獎影帝影后出爐 「犬山記」奪大獎

房租補助快用完 數百萬房客盼國會撥追加款

記者顏伶如╱綜合報導

規模465億元的聯邦政府「緊急房租援助計畫」(Emergency Rental Assistance Program)，去年剛推出時作業速度頗為緩慢，但如今迅速發錢的結果，許多州的款項均已用罄，等待援助的數百萬租屋族命運未卜。

「緊急房租援助計畫」推出之後，長達數月的時間裡，房租補助款幾乎沒有動用，因為各州政府及市府必須先擬定發放補助的計畫，房租與房東則要完成複雜繁瑣的申請程序。截至2021年7月為止，465億元補助款當中，只發出了51億元。

財政部7日表示，2021年11月間有66萬5000戶家庭獲得「緊急房租援助計畫」補助，創下單月份新高，已發放或預計發放補助累計約250億至300億元之間。然而，紐約州、德州、俄勒岡州獲得的補助款項，卻幾乎都已全數用光。

「緊急房租援助計畫」主旨雖為避免租屋族因為繳不起房租而遭驅逐，但設計用意並不是為租屋族提供長期解決之道。租屋族房租補助款很快就將用完，除非國會通過追加款項。紐約時報分析，國會增加款項的機率並不高。

協助賓州政府擬定房租補助計畫的賓州大學(University of Pennsylvania)都市計畫教授芮納(Vincent Reina)說，目前出現很大的不確定性，租屋族尤其感到無所適從。

他說，長年以來，美國並沒有全國性的租房安全網，但聯邦政府突然撥款提供補助，推出了全新的計畫架構，「如今計畫即將結束，我們不知道接下來是否會有其他計畫」。

紐約時報分析，已經領到房租補助的民眾可以保留款項，但打算提出首次申請的民眾，或者想要再度申請的民眾，恐將希望落空。

報導指出，許多州原本以為這個月將獲得更多補助款，但白宮要求喬治亞州、亞利桑納州、威斯康辛州、路易斯安納州等自動將8億7500萬元補助款轉移給州內各郡及城市使用，使得州政府手邊可以動用的補助款相對變少。

以紐約州為例，紐約州向聯邦政府申請追加10億元補助款，但只收到2700萬元，相當於要求金額的3%。

紐約州 聯邦政府 紐約時報

上一則

澳洲法官裁定「立即釋放約克維奇」澳網出賽仍有變數

下一則

爭參院多數 川普、麥康諾盟友雙雙宣布競選連任參議員

延伸閱讀

紐約州單日確診破9萬例 急診室擠爆 40家醫院暫停非必要手術

紐約州單日確診破9萬例 急診室擠爆 40家醫院暫停非必要手術
皇后區逾200萬人接種 締紐約州里程碑

皇后區逾200萬人接種 締紐約州里程碑
暴襲國會周年 美民主搖搖欲墜

暴襲國會周年 美民主搖搖欲墜
海軍燃油漏至珍珠港自來水 官方要查

海軍燃油漏至珍珠港自來水 官方要查

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。 路透

克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增

2022-01-04 08:59
奧運金牌得主、苗族少女李蘇妮(Sunisa Lee)。(Getty Images)

快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福

2022-01-05 12:30
美國首席防疫專家佛奇加入愈來愈多專家的行列，認為與傳統新確診數相比，住院率更能表明Omicron病毒變異的嚴重程度。（美聯社）

別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度

2022-01-02 19:58
聯邦發出的紓困款不需繳稅，若接到國稅局紓困款來信，千萬別扔掉。(美聯社)

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

2022-01-08 21:09
Omicron變異株席捲各國，美國昨天單日確診突破百萬，打破全球紀錄。圖為洛杉磯民眾排隊等待檢測。（美聯社）

美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針

2022-01-04 18:45
墨西哥東北部新萊昂州蒙特雷市立醫院醫護人員6日在急診室治療染疫病患。路透

尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關

2022-01-08 07:33

超人氣

更多 >
全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價

全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價
mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」

mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」
紐約市長亞當斯任命弟弟當警察局副局長 年薪上看24萬

紐約市長亞當斯任命弟弟當警察局副局長 年薪上看24萬
至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火

至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火
李漢文：當中華民國邦交國變0時 就是台灣獨立的一天

李漢文：當中華民國邦交國變0時 就是台灣獨立的一天