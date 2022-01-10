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爭參院多數 川普、麥康諾盟友雙雙宣布競選連任參議員

編譯洪毅╱綜合9日電
熊恩在推特上發聲明，表態將連任角逐南達科他州參議員。(美聯社)
熊恩在推特上發聲明，表態將連任角逐南達科他州參議員。(美聯社)

參院共和黨團領袖麥康諾(Mitch McConnell)的政治盟友、黨團黨鞭熊恩(John Thune)8日宣布，他將參與今年期中選舉、競選連任；另一方面，前總統川普的堅強盟友、強森(Ron Johnson)9日也表態將角逐第三任參議員，共和黨士氣大振。

原本政壇盛傳61歲的熊恩可能在本屆結束後退休，讓麥康諾受訪時曾說，熊恩不連任會是共和黨的「一大損失」。

但是熊恩一直不願就此事鬆口，直到8日時在推特上發聲明，表態將連任角逐南達科他州參議員；對於本次期中選舉已有五名參議員宣布不連任的共和黨來說，此事無疑是大振士氣。

政壇盛傳熊恩萌生退意，其理由可能是跟前總統川普不和；熊恩反對川普無稽的選舉結果遭竊論，遭川普回擊稱是「麥康諾的小跟班」，還曾建議南達科他州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)取代他。到現在，已經卸任的川普仍不時對各種議題發表意見，並攻擊麥康諾，讓熊恩等共和黨領導層備感頭疼。

不過除麥康諾慰留外，熊恩確實也有競選連任的動機，即麥康諾已年屆80，雖然尚未表示有意退休，但是已讓熊恩離接下參院黨團第一號人物－共和黨領袖的機會愈來愈大，儘管這一路上可能強敵環伺。

但另一方面，威斯康辛州聯邦參議員強森則在9日宣布將競選連任，儘管66歲的他過去曾多次表示，他只有意擔任兩屆參議員，且2016年時曾矢言不追求連任第三屆；強森將違背承諾的原因歸咎於民主黨執政下的政壇變化。

強森是川普的堅強盟友，2020年大選後，曾在國會表示反對亞利桑那州的選舉結果，也淡化1月6日國會暴動事件的嚴重性，說「不像是有武裝顛覆的成分」。在新冠疫情上，強森也堅持不願接種疫苗，將染疫的康復訴諸於未經證實的療法。

今年的期中選舉參議院共改選34席，其中20席目前為共和黨人在任，但當中已有5人宣布不會競選連任，包括黨團第四號人物、政策委員會主席布朗特(Roy Blunt)，以及柏爾(Richard Burr)、波特曼(Rob Portman)、謝爾比(Richard Shelby)、圖米(Pat Toomey)等。

由於目前兩黨各占50席，任何一黨在國會淨增加一席就能取得多數，讓雙方摩拳擦掌；預計亞利桑納、喬治亞、內華達、北卡羅來納、賓州及威斯康辛等州是關鍵選區。

威斯康辛州聯邦參議員強森宣布競選連任，共和黨今年11月奪回參院主導權的希望大增，...
威斯康辛州聯邦參議員強森宣布競選連任，共和黨今年11月奪回參院主導權的希望大增，士氣大振。(美聯社)

共和黨 麥康諾 川普

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