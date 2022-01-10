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衝期中選舉投票率 波洛西、米雪兒力推民主黨版投票法

編譯柯立偉╱綜合9日電
民主黨眾議長波洛西9日下達動員令，今年剩餘會期必須通過民主黨版的擴大投票權法案。(Getty Images)
民主黨眾議長波洛西9日下達動員令，今年剩餘會期必須通過民主黨版的擴大投票權法案。(Getty Images)

由於拜登總統力推1兆7500億元的「重建美好法案」(Build Back Better)目前已在參院胎死腹中，立法進度停擺；迫使民主黨人現在將立法重點轉向促進投票平等權的「民享法案」(For the People Act)；包含民主黨籍加州眾議員、眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)與前第一夫人米雪兒．歐巴馬(Michelle Obama)都出面呼籲要讓這部法案過關。

波洛西9日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)專訪時表示，民主黨版本的投票法案必須通過，這是鞏固美國民主制度的重要基礎；她說：「共和黨也有提出投票權法案，不過他們的版本就是去年1月6日國會山莊暴動事件的延續，意圖弱化美國民主、選舉公正性與人民投票的力量；因此強調擴大選舉參與、增加選舉財務透明度及加強選舉倫理規範的民主黨版本的『民享法案』必須通過，才能真正確保民主制度永續。」

波洛西強調：「共和黨版本的投票權法案對於美國民主是實實在在的威脅，而民主黨版本的民享法案是唯一能有效捍衛美國憲法價值的途徑；不只讓民眾自動登記為選民、擴大郵寄投票適用範圍，也把選舉日期訂為聯邦假日，提升投票率。」

與此同時，前第一夫人米雪兒，也在紐約時報刊登全版公開信，呼籲未曾進行投票登記的民眾盡速登記；她在信中寫道：「民主制度立基在民眾的參與，因此每個人都應該進行選民登記並出來投票；特別是去年國會山莊暴動事件後，德州、喬治亞及全美多州相繼通過限縮投票權的法案，更凸顯參與的重要。」

米雪兒表示，為了達成擴大民主參與的政治目標，要在年底選舉前在全國範圍內招募並訓練至少10萬名志工，透過志工們的宣講，讓年底投票前全美可以新增至少100萬選民，讓志工的力量轉化為社區中「票票入匭」動力；此外，也要在全國招募上千位志願律師，打擊一切意圖限制人民投票權的法案，並教育民眾如何「安全地投票」。

前第一夫人米雪兒．歐巴馬9日表示要招募10萬志工，進行選民登記，以便在11月期中...
前第一夫人米雪兒．歐巴馬9日表示要招募10萬志工，進行選民登記，以便在11月期中選舉提高投票率。(路透)

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