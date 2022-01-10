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拜登就任首年記者會次數少 忽視傳統媒體導致民調直落

編譯潘勛╱綜合9日電
拜登總統去年11月5日在白宮報告就業數字情況後，就離開會場，不理會高舉雙手提問的媒體。(美聯社)
拜登總統去年11月5日在白宮報告就業數字情況後，就離開會場，不理會高舉雙手提問的媒體。(美聯社)

拜登總統上任即將滿一周年，媒體注意到他開記者會的次數，比前五位總統同比都來得少，也更少接受媒體專訪；拜登寧可找社群媒體名流發布消息，也不想靠近中產階級工人及年輕人「不會看」的新聞頻道或紐約時報等平台，學者指出正因如此，拜登的政策雖受大眾歡迎，但民調滿意度卻每下愈況。

美聯社9日報導，陶森大學(Towson University)政治學榮譽教授庫馬爾(Martha Joynt Kumar)最近公布研究指出，拜登在公共場合回答提問的頻率是最近六位總統之最沒錯，但花的時間較少，回答都很簡短，也很少回應後續提問。

拜登迄今接受媒體採訪22次，比前五位總統就職滿一年來得少；只舉辦9場正式記者會，其中6場為獨自出面，3場與來訪的外國元首共同露臉。經常挨媒體痛罵的前總統川普上任一年接受採訪92次，光是接受「友川」的福斯新聞網(Fox News)訪問就20多次，另花不少時間，接受他大肆抨擊的主流媒體採訪，如美國廣播公司新聞網(ABC News)、美聯社、紐約時報、路透等。

白宮記者協會理事長波特諾伊(Steven Portnoy)指出，總統只短暫與媒體交流，無法建立起歷史紀錄，憑以了解他對民眾廣泛關心問題的看法；這一年來，拜登很少給媒體機會；總統更常正式與媒體交流，民眾就更能了解總統心裡怎麼想。

消息人士指出，白宮想讓總統使用有限時間釋出訊息得到最大效果，於是對媒體管道有大小眼，拜登側重社媒粉絲很多的名流，與他們合拍視頻，例如接受YouTube播客名流穆亞(Manny Mua)採訪，上「今夜秀」(The Tonight Show)推銷內政構想、鼓勵民眾接種疫苗；白宮認為那些平台比起有線電視網或紐約時報等，更能接觸到中產階級及年輕人。

密蘇里州立大學傳播學教授歐特(Brian Ott)指出，拜登較少辦記者會、較少跟主流媒體打交道，適足以解釋何以民調數據指出，他的內政構想受到大眾歡迎，但滿意度卻迭創新低；流行文化及社媒讓拜登得以與一部分國人套交情，但總統要靠傳統的電視、紙媒，才能與全體選民溝通；常辦正式記者會，對拜登改善民眾的不滿至為重要。

拜登 白宮 紐約時報

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