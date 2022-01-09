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營收續降 BB&B再關19州37店 紐約最多

編譯林梅婕／綜合8日電
家居用品店Bed Bath & Beyond決定再關閉數十家實體店，圖為曼哈頓一家Bed Bath & Beyond。(路透)
家居用品店Bed Bath & Beyond決定再關閉數十家實體店，圖為曼哈頓一家Bed Bath & Beyond。(路透)

延續2020年的布局，居家用品零售商Bed Bath & Beyond下個月將關閉各州共37家分店，其中又以紐約州為數最多，共關閉七家分店；這是該公司2020年宣布關閉200家分店計畫的一部分。

關閉的店家範圍遍及阿拉巴馬、亞利桑納、加州、佛羅里達、喬治亞、愛達荷、密西根、明尼蘇達、密蘇里、密西西比、新澤西、紐約、俄亥俄、賓州、德州、維吉尼亞、華盛頓、威斯康辛和西維吉尼亞州

總部位於新澤西州的Bed Bath & Beyond發言人表示，上述大部分的店家預計都會在下個月結束前關閉；但事實上，該公司早在2020年就宣布未來的布局，關閉這些分店只是布局計畫的一部分。根據當初公布的計畫，該公司將在兩年內關閉約200家分店。

根據去年第三季的報告，Bed Bath & Beyond擁有近1000家的分店，而大多店目前仍維持在Bed Bath & Beyond名下。

不過該公司6日公布的財務報告指去年第四季營收明顯下滑許多，甚至在佳節假期間也毫無起色。該公司執行長特里頓(Mark Tritton)解釋主因是受到供應鏈影響：「客戶體驗重挫，因為產品的取得性無法滿足市場上的強勁需求。」

另一方面，梅西百貨(Macy's)也在上周傳出將關閉分店，作為規模縮小規畫的一部分。

西維吉尼亞州 新澤西州 梅西百貨

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