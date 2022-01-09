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與俄談判前 罕見曝制裁細節：瞄準俄最大金融機構

編譯潘勛／綜合8日電
美俄將直接談判，試圖緩和烏克蘭的緊張局勢，圖為美國國務卿布林肯。(美聯社)
美俄將直接談判，試圖緩和烏克蘭的緊張局勢，圖為美國國務卿布林肯。(美聯社)

美國及盟邦已提出包括金融、科技及軍事等方面的制裁計畫，指出若俄國入侵烏克蘭，幾個小時內制裁便會生效，盼讓俄國總統普亭了解，假如他揮軍跨越俄、烏邊界，要付出高昂的代價。

紐約時報8日報導，西方官員首度詳細談及制裁內容，包括把俄國最大金融機構逐出全球交易、美製或美國研發的國防及消費產業科技禁止出口到俄國，另會武裝烏克蘭境內反抗軍，由他們在俄軍占領區進行游擊戰。

這類制裁舉措很少會預先公布；但西方國家即將與俄國進行談判，加上冷戰後歐洲邊境、北大西洋公約組織(NATO)駐兵在歐洲，都風險驟增；拜登的謀士群表示，盼釋出制裁訊息能讓普亭確切了解武力入侵烏克蘭，自己在國內外將面臨的處境，希望影響他未來幾周的決策。

美國10日將與俄方在日內瓦進行會談，談判代表是副國務卿薛曼(Wendy R. Sherman)。據估俄方將提出他們要求的「安全保障」，包括禁止部署任何可以打到俄境的導彈、禁止在前蘇聯加盟國而目前加入北約的國家境內駐軍或部署軍武。

普亭另打算要求北約不再擴張，包括保證不讓烏克蘭加入北約；拜登政府雖表示，願與俄國討論俄方一切的安全顧慮，但認為這些要求等同拆散蘇聯解體後，歐洲建立的安全架構。

接下來北約成員國12日將與俄國代表在布魯塞爾會談；11日再到維也納，烏克蘭官員將首度列席，在「歐洲安全與合作組織」(OSCE)進行對話，但OSCE成員達57國，太過龐大，預估無法達成認真的結果。

美方憂慮旋風式的外交談判一周之後，俄方會宣稱談判失敗，自己的安全顧慮沒獲得滿足，作為名正言順動武的藉口。

白宮近幾周評估制裁動作後認為，2014年俄國兼併克里米亞之後，歐巴馬政府制裁俄方較小的金融機構及個人，重創俄國經濟，導致俄國盧布拋售，但制裁未能達成戰略中心目標，讓普亭痛到被迫撤出克里米亞。

所以目前研擬的制裁將直指俄國最大型金融機構，斬斷它們的全球資金轉移；也有可能把俄國逐出200國家逾1100家銀行資金轉移的SWIFT系統；科技制裁則鎖定普亭最愛的航太及軍火產業；美國商務部還會頒布命令，禁止有美國科技的消費商品出口到俄國，這些商品俄方本身並沒生產，影響消費者較為嚴重。

俄國 普亭 烏克蘭

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