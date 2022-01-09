就烏克蘭問題與俄協商 美祭「大棒與胡蘿蔔」

俄國在烏克蘭邊境陳兵10餘萬，美軍也預做因應。圖為駐立陶宛美軍第一師的坦克，裝上火車準備部署的資料照片。(美聯社)

美國10日將在日內瓦就烏克蘭 危機問題，與俄羅斯 舉行會議，政府8日公布了準備商討的內容，顯示拜登 政府對俄羅斯仍將採行一貫的「大棒與胡蘿蔔」手法。

美國多名高層官員在白宮召集的電話會議上表示，如果俄羅斯願意在烏克蘭問題上讓步，拜登政府願意與莫斯科討論減少未來在烏克蘭部署攻擊性導彈，並會限制美國及北約在東歐的軍事演習。

不過他們也警告，如果俄羅斯干預烏克蘭事務，它將受到經濟制裁的沉重打擊；除了對俄羅斯實體的直接制裁外，還會對俄羅斯實施出口限制，不僅是美國貨品，受美國管轄的潛在外國製造產品同樣實施出口限制；一旦如此，俄羅斯可能會與古巴、伊朗、北韓及敘利亞一起，被列入限制最嚴格的國家。

美官員們又表示，美國願意在會談中討論歐洲安全態勢，但強調任何協議都將取決於俄羅斯消除對烏克蘭的威脅；同時指出在作出任何決定前，先經烏克蘭或北約同意。

美俄將直接談判，試圖緩和烏克蘭的緊張局勢，圖為美國國務卿布林肯。(Getty Images)

此外，美國不會應俄羅斯要求，減少其在東歐的軍事存在或武器庫。

美國官員這些披露及評論，是美國首次表明願意在與烏克蘭無關的問題上作出妥協，但同時也對俄羅斯作出威脅。

官員都匿名出席電話會議，其中一人警告，如果俄羅斯入侵烏克蘭，「我們將與盟友和合作夥伴協調，立即要俄羅斯經濟付出沉重及難以抵受的代價，包括其金融體系及克里姆林宮認為至關重要的部分。」

在限制出口方面，除了能源和消費品外，美國及其盟國正考慮禁止向俄羅斯出口用於美國設備的先進電子元件、軟件和技術。

這將意味著俄羅斯要獲得集成電路(積體電路)及相關產品，將受到嚴重限制，將會影響到航空電子設備、智能手機、遊戲機、平板電腦和電視等，更重要的是會打擊其關鍵工業，包括其國防和民航部門，人工智能，甚至高科技也會受嚴重影響。

美國在烏克蘭問題上一直小心翼翼，不向俄羅斯發出最後通牒要求停止威脅烏克蘭。但也斷然拒絕了俄羅斯提出北約停止東擴、美國從東歐撤軍及撤走武器的要求。