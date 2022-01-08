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最高法院審理大企業強制接種令 保守派大法官質疑

編譯潘勛／綜合7日電
首席大法官羅伯茲(John Roberts)。(路透)
首席大法官羅伯茲(John Roberts)。(路透)

最高法院7日審理兩項有關新冠疫苗強制接種的案件，以保守派為絕大多數的最高法院大法官顯然質疑拜登政府強制全國雇員達100人或以上的企業要求員工接種疫苗、不然就得接受檢測的要求，較傾向支持全國醫護人員須強制接種的規定。

8名大法官 7人戴口罩

美聯社報導，最高法院九名大法官都已完成疫苗接種，7日聆聽兩案各造陳詞時，出席的八名大法官有七人戴著口罩，反映新冠病毒Omicron變種再讓全國疫情飆高，進入新階段；出席聽審但沒戴口罩的大法官只有戈薩奇(Neil Gorsuch)。

第八名聽審大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)自小便罹患糖尿病，選擇從辦公室遠端參與聽審；俄亥俄及路易斯安納兩州官員指出，代表他們州方陳詞的兩名律師因最近新冠確診，只好用電話向最高院陳詞。

強制大企業 被指越權

但疫情顯然無法左右最高法院六名保守派大法官的意見，他們傾向認定聯邦政府要求企業強制員工接種疫苗，不然就得接受檢疫的作法，已踰越權限。

首席大法官羅伯茲(John Roberts)表示，此一規定前所未有，也質疑聯邦政府主張依「職業安全與衛生法(Occupational Safety and Health Act)擁有權限，其實說不通。

另一選項：交各州規定

羅伯茲及卡瓦諾(Brett Kavanaugh)、巴瑞特(Amy Coney Barrett)三位大法官對兩案的裁決，可能影響力最大；他們比起另三位保守派大法官，更接受交由各州規定疫苗接種要求；他們對代表政府的聯邦總律師伊莉莎白‧普瑞洛格(Elizabeth Prelogar)的提問，也十分嚴格。

最高法院三名自由派大法官支持聯邦政府的強制接種疫苗規定；布萊爾(Stephen Breyer)大法官表示，美國6日出現約75萬新確診案例，醫院人滿為患，駁回聯邦規定對大眾有利的說法「不可思議」。

最高院判決 影響存廢

共和黨主政州及企業團體興訟挑戰聯邦強制接種疫苗規定，兩案審理猶在早期階段；最高法院的判決恐決定強制令的存廢，影響8000多萬人。

羅伯茲、卡瓦諾及巴瑞特對強制醫護人員接種疫苗的質疑似乎較少；卡瓦諾指出，受強制令影響的醫院及醫護組織並未出面抗議強制接種令，「狀況很不尋常」，最高法院無法理解。

大法官 疫苗 羅伯茲

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