最高法院審理大企業強制接種令 保守派大法官質疑

首席大法官羅伯茲(John Roberts)。(路透)

最高法院7日審理兩項有關新冠疫苗 強制接種的案件，以保守派為絕大多數的最高法院大法官 顯然質疑拜登政府強制全國雇員達100人或以上的企業要求員工接種疫苗、不然就得接受檢測的要求，較傾向支持全國醫護人員須強制接種的規定。

8名大法官 7人戴口罩

美聯社報導，最高法院九名大法官都已完成疫苗接種，7日聆聽兩案各造陳詞時，出席的八名大法官有七人戴著口罩，反映新冠病毒Omicron變種再讓全國疫情飆高，進入新階段；出席聽審但沒戴口罩的大法官只有戈薩奇(Neil Gorsuch)。

第八名聽審大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)自小便罹患糖尿病，選擇從辦公室遠端參與聽審；俄亥俄及路易斯安納兩州官員指出，代表他們州方陳詞的兩名律師因最近新冠確診，只好用電話向最高院陳詞。

強制大企業 被指越權

但疫情顯然無法左右最高法院六名保守派大法官的意見，他們傾向認定聯邦政府要求企業強制員工接種疫苗，不然就得接受檢疫的作法，已踰越權限。

首席大法官羅伯茲 (John Roberts)表示，此一規定前所未有，也質疑聯邦政府主張依「職業安全與衛生法(Occupational Safety and Health Act)擁有權限，其實說不通。

另一選項：交各州規定

羅伯茲及卡瓦諾(Brett Kavanaugh)、巴瑞特(Amy Coney Barrett)三位大法官對兩案的裁決，可能影響力最大；他們比起另三位保守派大法官，更接受交由各州規定疫苗接種要求；他們對代表政府的聯邦總律師伊莉莎白‧普瑞洛格(Elizabeth Prelogar)的提問，也十分嚴格。

最高法院三名自由派大法官支持聯邦政府的強制接種疫苗規定；布萊爾(Stephen Breyer)大法官表示，美國6日出現約75萬新確診案例，醫院人滿為患，駁回聯邦規定對大眾有利的說法「不可思議」。

最高院判決 影響存廢

共和黨主政州及企業團體興訟挑戰聯邦強制接種疫苗規定，兩案審理猶在早期階段；最高法院的判決恐決定強制令的存廢，影響8000多萬人。

羅伯茲、卡瓦諾及巴瑞特對強制醫護人員接種疫苗的質疑似乎較少；卡瓦諾指出，受強制令影響的醫院及醫護組織並未出面抗議強制接種令，「狀況很不尋常」，最高法院無法理解。