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接種莫德納補強針時間 緊急批准減為5個月

記者顏伶如、編譯洪毅／綜合報導
CDC縮短莫德納補強針接種時限，只要打完第二劑後五個月即可接種。(歐新社)
CDC縮短莫德納補強針接種時限，只要打完第二劑後五個月即可接種。(歐新社)

由於新冠疫情持續肆虐，聯邦疾病防治中心(CDC)及聯邦食品暨藥物管理局(FDA)7日緊急批准縮短接種莫德納疫苗補強針的時間，從接種第二劑後六個月縮減為五個月；莫德納執行長班塞爾(Stephane Bancel)則說，特定民眾進入今秋後，可能需再接種第四劑疫苗。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)7日表示，現在所有18歲以上民眾接種第二劑莫德納或輝瑞疫苗五個月後，都能接種第三劑補強針；接種嬌生疫苗的民眾，兩個月後就能再接種補強針。

至於18歲以下民眾，目前CDC只批准12歲以上兒童完成接種輝瑞疫苗五個月後再接種補強針，5歲至11歲兒童則限於中度以上免疫功能不全者，完成接種輝瑞疫苗一個月後再接種補強針；莫德納補強針目前只適用於18歲以上民眾。

FDA表示，在Omicron變種病毒高度傳播下，疫苗仍是最有效的抵禦工具，縮短補強針間隔有助提升免疫反應。

在Omicron變種病毒散播下，全美新冠病例數暴增，最近兩周內增加200%，住院人數增加65%；雖然Omicron病毒善於突破疫苗產生的保護力，但在防範重症上依然具有功效，尤其是接種補強針後。

班塞爾在6日一場座談會上說，去年秋季以來接種補強針的民眾可在今冬得到強大的保護力，但其保護力可能在今年入秋之後下降，因此到那個時候，第一線醫護人員、50歲以上民眾等可能應建議在接種第四劑疫苗。

班塞爾表示：「未來幾周，等到我們拿到研究數據時，如果統計顯示疫苗保護力能夠長久持續，我將感到意外。我的評估是，疫苗保護力無法長時間維持。」

全國73%已完全接種的成年民眾中，只有三分之一接種補強針，顯示目前多數民眾對此並不買單；許多公衛專家也示警，要民眾定期接種新冠疫苗不應為長久之計，主要考慮不斷接種2020年底問世的疫苗，恐怕將愈來愈難有效抵禦新的變種病毒。

疫苗 莫德納 變種病毒

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