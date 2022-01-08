最新研究：注射新冠疫苗 可能短暫影響婦女經期

研究顯示，注射新冠疫苗後，可能導致婦女經期紊亂，周期拉長。(Getty Images)

新冠疫苗 推出約一年後，「婦產科」(Obstetrics & Gynecology)醫學期刊6日公布的新研究發現，有些婦女陸續回報，他們接種兩劑疫苗後，出現月經周期紊亂的情況；有些婦女還反映流血量增加、經痛，甚至有些停經多年的婦女又出現月經。

該研究發現，部分婦女接種新冠疫苗後，月經周期出現變化，跟未接種疫苗的女性相比，已接種者婦女的月經周期變得稍長。

雖然經期平均會延長一天，但這不是長久情況，大概一至兩個月內就會恢復正常的月經周期；舉例來說，經期28天的女性有七個流血日，而接種新冠疫苗後，周期可能會增加至29天，但流血日一樣是七天。

在同一個月經周期內接種兩劑疫苗的女性，經期延後的情況更明顯，這些婦女經期比平常多兩日。

耶魯大學 醫學院(Yale School of Medicine)婦產科與生殖專家泰勒(Hugh Taylor)表示，這是目前前幾個針對婦女打疫苗後經期變化的觀察性研究；不過，該研究中的變化並不顯著，而且影響似乎相當短暫。

泰勒指出，他希望能掃除疫苗會影響生殖的不實迷思，一兩次的經期紊亂可能很惱人，但在醫學上對人體不會有害；不過他提醒停經婦女，無論是接種疫苗前後，若陰道大量或或微量出血，恐有嚴重病症，應由醫師評估狀況。

這份研究主要針對美國居民，但此研究有一大缺點，即樣本數不具全國代表性，且無法大致歸類為特定的人口族群。

此研究數據由追蹤受孕期的應用程式「自然周期」(Natural Cycles)所提供；與美國整體人口相比，調查對象有更多白人和大學教育 背景的用戶，這群使用者可能比美國女性平均體型更苗條(體重會影響經期)，而且也不靠控制賀爾蒙來避孕。

目前不清楚為何經期可能受到疫苗影響，不過多數經期正常的婦女，偶然也會出現經期異常，或者月經沒來的情況。

賀爾蒙可能受到環境因素、壓力和生活變化等因素影響；目前不清楚其他疫苗是否也會影響經期，臨床疫苗和治療通常不會追蹤經期數據。