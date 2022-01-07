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影響郵遞全國供應鏈 郵局請求暫停「疫苗強制令」

編譯陳韻涵／綜合6日電
曼哈頓一名郵政人員正在運送包裹，郵政總局希望不要強制員工接種新冠疫苗或每周檢測。(路透)
曼哈頓一名郵政人員正在運送包裹，郵政總局希望不要強制員工接種新冠疫苗或每周檢測。(路透)

美國郵政總局(USPS)已請「職業安全與健康管理局」(OSHA)暫時不要強制執行拜登總統的新冠疫苗強制令，成為拜登防疫措施與一個政府機關的對決。

郵政總局副局長圖里諾(Douglas Tulino)4日致函OSHA表示，要求員工接種新冠疫苗或每周檢測，傷害郵政總局遞送郵件的能力，也影響全國郵件供應鏈。

他寫道，打疫苗或篩檢的政策，「會失去許多員工，無論是自願離職或被解雇」。

強制疫苗令10日生效，但OSHA官員已表示，OSHA在2月9日之前都不會開罰。

圖里諾在信中寫道，「我們誠摯建議，如果全國的信件和包裹遞送服務蒙受顯著負面影響，國家無法承擔潛在的實質傷害。」

郵政總局因應新冠疫情及在疫情下的服務，已引起部分民主黨眾議員對郵政總局局長德喬伊(Louis DeJoy)等郵政官員的不滿。

在眾院推動郵政改革的議員之一、維吉尼亞州眾議員康納利(Gerald Connolly)譴責德喬伊「拿郵局員工及顧客性命玩弄政治」。

「新冠疫苗拯救性命，生病的郵務人員若未接種疫苗，不僅傷害郵局服務也會連累顧客」；康納利在聲明中表示：「開除德喬伊。」

郵政總局請OSHA延長疫苗強制令的期限120天，並在此期間暫停郵局配合強制令的義務，直到法院最終裁決出爐；最高法院7日將召開特別會議來審議。

另據圖里諾寫道，郵政總局已採取相關措施，準備透過人力資源軟體來管理職員健康數據，並與工會協商疫苗強制令，準備修改疫苗接種、檢測與戴口罩的政策。 

圖里諾表示，郵政總局的旺季業務讓65萬名員工無法及時符合OSHA的規範。

郵遞員公會迄今對拜登政府的強制疫苗政策保持沉默，尚未對疫苗強制令選擇立場的「全國郵遞員工會」(NALC)曾表示，「會審查和協商影響會員的任何決定」；美國郵政工人聯合會(APWU)則支持「維護會員安全、健康，並讓郵務持續順利運作的作為」。

美國郵政 疫苗 拜登

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