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CDC建議12-15歲打輝瑞補強針 瓦倫斯基：強化抗Omicron

編譯林梅婕／綜合6日電
CDC建議開放12歲至15歲青少年接種輝瑞疫苗補強針。(歐新社)
CDC建議開放12歲至15歲青少年接種輝瑞疫苗補強針。(歐新社)

聯邦疾病防治中心(CDC)5日建議開放至12歲至15歲未成年，接種由輝瑞藥廠(Pfizer)和德國生技公司BioNTech所研發的新冠肺炎疫苗補強針。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)疫苗長馬克斯(Peter Marks)先前已於3日批准使用，但開放接種前仍需CDC認可；CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)5日晚間表示：「保護我們的兒童免於感染新冠肺炎引發嚴重的併發症至關重要，補強針將強化對Omicron的抵抗力，我鼓勵所有家長盡快為孩子預約接種。」

CDC外部專家小組在稍早表決通過，建議為該年齡層提供適用的補強針；後來CDC預防接種諮詢委員會(ACIP)也表決支持該年齡層在第二劑疫苗接種後至少五個月，建議應接種補強針。

根據CDC最新的聲明，稱12歲至17歲未成年、且已完成輝瑞疫苗接種超過五個月，建議再接種輝瑞的補強針。

世界衛生組織(WHO)6日也指出，Omicron造成全球確診人數暴增情況有如「海嘯」，上周更是破紀錄多達950萬人染疫，相較七天前成長71%；不過單周染疫死亡人數卻有下降的趨勢。

起源於南非的高傳染性變種病毒Omicron在全美不斷擴散，加上佳節假期結束沒多久，使得近來確診人數不斷創新高，專家也預期醫療系統可能再次癱瘓、店家和學校又將繼續關閉。

北卡羅來納州威克森林大學醫學院(Wake Forest School of Medicine)教授、ACIP成員凱瑟琳·波林(Katherine Poehling)說：「新冠肺炎已經造成我們兒童及其他醫療院所不堪負荷，我們需要疫苗，幫助我們的孩子度過疫情。」

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