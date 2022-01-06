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共和黨側翼砸百萬 施壓曼欽捍衛「費力把事拖」

記者顏伶如／綜合報導
參院民主黨高層打算修改「費力把事拖」(filibuster)議事規則，但遭黨內中間派關鍵人物、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)反對。
參院民主黨高層打算修改「費力把事拖」(filibuster)議事規則，但遭黨內中間派關鍵人物、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)反對。

參院民主黨高層打算修改「費力把事拖」(filibuster)議事規則，但遭黨內中間派關鍵人物、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)反對。國家廣播公司(NBC)5日報導，參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)前助理領導的共和黨側翼團體，以100萬元在西維州展開鋪天蓋地廣告攻勢施壓，呼籲曼欽要捍衛「費力把事拖」規則。

政治倡議團體「一個國家」(One Nation)是無須透露金主身分，俗稱「黑錢」(dark money)形式的匿名捐款組織，負責人史蒂芬洛(Steven Law)曾任麥康諾國會辦公室幕僚長。

NBC報導，從5日開始，「一個國家」在西維州同步發動電台、電視及數位媒體廣告，預計播放12天，廣告內容截取了曼欽過去曾說不會廢除「費力把事拖」的發言影片。

報導指出，這支30秒的廣告裡，旁白說：「打電話給參議員曼欽，告訴他要說到做到，告訴他要守住參院的『費力把事拖』議事規則。」

廣告片裡點名參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)及眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)，指稱一旦「費力把事拖」被刪除，兩人便將「強行推動社會主義政策」。

史蒂芬洛指出：「西維州民眾知道曼欽是言而有信的人，敢於違抗舒默以及企圖主導西維州選舉法並剝奪人民自由的華府自由派。」

多位民主黨籍參議員紛紛要求修改「費力把事拖」規則，以便讓「為人民法案」(For the People Act)及「約翰路易斯投票權法案」(John Lewis Voting Rights Act)得以完成立法，但曼欽及另一位民主黨中間派人物亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)均對如此策略表示反對。

NBC分析，曼欽4日雖然對媒體表示修改「費力把事拖」困難度極高，但卻沒有把話說死。

政治獻金數據追蹤機構「公開秘密」(Open Secrets)統計，「一個國家」是2020年大選期間出手最大方的政治側翼組織，廣告與選舉贊助累計花費超過1億2500萬元。

曼欽 參院 維州

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