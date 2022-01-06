又一輪紓困？兩黨議員擬撥680億救餐館、表演場所等

洛杉磯一家餐廳的招牌寫著「接種疫苗了嗎？加入我們吧」；民主與共和兩黨參議員初步討論推出新一輪紓困方案，此次主要針對餐館、表演場所、體育館，甚至是小型聯賽的球隊。（Getty Images）

新冠變異病株Omicron對公共健康及經濟復甦構成迫切性的嚴重威脅，民主與共和兩黨參議員 已初步討論推出新一輪紓困 方案。與過去紓困方案不同的是，此次主要針對餐館、表演場所、體育館，甚至是小型聯賽的球隊。

在Omicron的快速傳播下，這些企業正面對另一波打擊；據四名不願透露姓名的知情人士透露，兩黨在最近數星期協商研議，分別由民主黨 馬里蘭州國會參議員卡丁(Ben Cardin)與共和黨密西西比州國會參議員威克爾(Roger Wicker)主持，有關商討仍未完成。參與商討的包括民主黨華盛頓州參議員坎特威爾(Maria Cantwell)、民主黨維州聯邦參議員華納(Mark R. Warner)及共和黨緬因州聯邦參議員蘇珊‧柯林斯(Susan Collins)等。

消息指兩黨預先舉行協商談判，是避免出現過去的紓困方案在參院遭共和黨以金額龐大而反對的局面。

其中兩名人士表示，卡丁與威克爾在12月中提出一個約680億元的方案，其資金來源部分是新撥款，加上重新使用之前紓緩計畫尚未使用的資金。

據熟悉兩人工作的人士透露，卡丁與威克爾尚未正式敲定以商界企業作為重點的紓困細節，但協商談判反映出，美國對席捲全國的Omicron病毒對商業的衝擊，日益感到擔憂。

邁阿密餐廳街上坐滿了顧客；民主與共和兩黨參議員初步討論推出新一輪紓困方案，此次主要針對餐館、表演場所、體育館，甚至是小型聯賽的球隊。（Getty Images）

過去幾個月，美國在應對新冠疫情方面似有轉機，包括接種疫苗及補強劑、也有新的治療藥物及方法，經濟也顯示改善跡象。然而Omicron病毒的爆發，有可能將這些成果毀於一旦。

白宮堅稱聯邦政府有足夠資源來應對Omicron病毒給經濟帶來的破壞，但拒絕對卡丁與威克爾主持協商會議置評。

由於聯邦之前新冠疫情紓困計畫的資金已經用完或是所餘無幾，有可能需要推出新援助措施，已在國會山引發擔憂。

消息指，民主黨籍參院撥款委員會主席李希(Patrick J. Leahy)已開始評估，現有的援助計畫可能需要額外資源，才能滿足疫苗、治療、檢測及其他需求。

眾院方面，開支小組的民主黨人也在研究是否增加政府的開支上限，藉以挹注紓困計畫。