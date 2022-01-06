電動車大戰 通用發表電動皮卡「有信心打敗福特」

通用汽車最新研製的電動雪佛蘭車款「Silverado」，將在2023年開始銷售。（美聯社）

電動車 已成為目前汽車 工業的潮流，多家汽車製造大廠紛紛推出新型電動車款，全美電動車市場大戰已經打響；通用汽車(General Motors)執行長瑪莉．巴拉(Mary Barra)日前就在「2022消費電子展」(Consumer Electronics Show，CES )發表了該公司最新研製的電動車款雪佛蘭「Silverado」皮卡(pickup)，並宣布將在2023年第一季開始銷售。

巴拉不諱言地表示，Silverado正是以福特(Ford)的F-150 Lightning為假想敵，雖然Silverado比F-150 Lightning晚一年上市，不過由於Silverado的續航力更佳、馬力更足，充飽電後最大航程可達400哩，巴拉有信心能夠輕鬆打敗福特的車款。

拜登總統去年5月在密西根駕駛福特F-150 Lightning汽車。（Getty Images）

巴拉指出，福特的F-150 Lightning為求盡速上市開賣，直接把電池塞進既有的F150車款中，但通用汽車是先研製Ultium電池組，因此能夠彈性調整，以Ultium電池為基底推出更多款式的電動車，以因應市場需求。

此外，巴拉還透露，通用汽車接下來預計進一步推出Silverado、Equinox和Blazer跨界休旅 車等大容量車款；巴拉說：「未來十年內，通用汽車將成為電動車市場的領導品牌，特別是隨著我們自建的電池廠落成後，將更有助於我們穩固領導地位；事實上，我們之前賣的第一款電動卡車，就在開賣後12分鐘內售罄。」

針對銷售通路，通用汽車北美地區執行長卡萊爾(Steve Carlyle)表示，該公司新成立的銷售部門「BrightDrop」已與沃爾瑪(Walmart)達成協議，向他們售出5000輛貨車以供零售通路銷售；此外，聯邦快遞(FedEx)已開始接收500輛電動送貨卡車，預計2025年後只購買電動送貨車，並在2040年整個車隊全面電氣化。

目前通用汽車將Silverado的建議售價訂為4萬元，略高於福特F-150 Lightning的3萬8705元，但仍遠低於Rivian的6萬7000元。