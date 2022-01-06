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索尼進攻電動車市場 秀新概念車

記者張聲肇／綜合報導
索尼集團在拉斯維加斯電子科技展中，秀出七人座全輪驅動電動跑車。（Getty Images）
索尼集團在拉斯維加斯電子科技展中，秀出七人座全輪驅動電動跑車。（Getty Images）

以電器產品見長的索尼(Sony)集團在拉斯維加斯電子科技展，秀出七人座全輪驅動電動跑車；這款結合電子與汽車技術的新概念車一亮相，Sony的股價5日上漲3.7%。

Sony兩年前也在同一展場展示電動轎車，但當時表示不見得打算要賣Sony汽車，那輛原型車的亮點是照相感應器，即自動駕駛系統的重要組件。

它今年展出新型電動車，顯示它確實有計畫也進軍電動車市場，不是僅供應零件或技術給知名品牌車商。索尼宣布，今年春季將成立Sony Mobility Inc.；這也表示，電子業和汽車業高度重疊。

電動車界老大目前是特斯拉，但是，傳統汽車大廠幾乎無不努力追趕，Sony執行長吉田憲一郎2020年9月就表達強烈興趣，要加入這個市場的競爭行列，「電動遊戲器等電子產品做多了，也該做些會動的東西。」

吉田4日表示，有信心根據自己創意娛樂業者的優勢地位，為「移動」器具業開闢新天地。

索尼集團在拉斯維加斯電子科技展中，秀出七人座全輪驅動電動跑車。（Getty Im...
索尼集團在拉斯維加斯電子科技展中，秀出七人座全輪驅動電動跑車。（Getty Images）

電動車不像傳統燃油車需要那麼多零組件，反而需要更多軟體控制器，適合電子專長的業者加入拚搏；手機、電腦大廠蘋果也探討多年，但目前為止，未見其公布電動車計畫。Sony以影像感應技術見長，也是蘋果手機的零件供應商。

Sony說，它展出的新車，裝有40個感應器，計畫生產四級自動駕駛車，也就是在某些條件下，完全自動駕駛，不需人為干預。

蘋果另一個主要供應商富士康也有意進軍電動車市場，去年10月已展出了三型電動汽車。

鴻海集團董事長劉揚偉發下宏願，要在2027年之前，達成年產300萬輛電動車，全球市佔率10%的目標。

索尼集團在拉斯維加斯電子科技展中，秀出七人座全輪驅動電動跑車。（Getty Im...
索尼集團在拉斯維加斯電子科技展中，秀出七人座全輪驅動電動跑車。（Getty Images）

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