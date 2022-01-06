電動車爭霸 豐田、大眾拚轉型「會類似蘋果一夕崛起」

電動車爭霸戰中，特斯拉贏得第一回合，豐田（中）和大眾汽車急起直追。（Getty Images）

自特斯拉(Tesla)崛起以來，電動車 已成為當代及未來汽車 工業的潮流；傳統汽車業大廠如大眾汽車(Volkswagen)與豐田 汽車(Toyota)在第一波「電動車爭霸戰」中錯失先機，使特斯拉異軍突起，搶先在電動車市場立下不敗之地；然而，大眾與豐田目前正急起直追，要在電動車市場中，重新擦亮近百年的招牌。

大眾與豐田去年12月間先後公布了未來幾年的電動車佈局規畫，兩家公司都預估，從傳統引擎過渡到電動車的過程不會太順利，而會類似於當年蘋果(Apple)崛起，一夕之間打趴諾基亞(Nokia)的手機霸主地位般一樣令人措手不及；前日產汽車(Nissan)執行長帕爾墨(Andy Palmer)說：「電動車是未來汽車產業的趨勢，我想電動車的普及會比一般預期來得更快。」

不過，兩家汽車大廠對於電動車市場的策略仍有不同；大眾汽車採取「銀彈攻勢」，執行長迪斯(Herbert Diess)去年12月一口氣宣布將在五年內針對電動車研發投入1000億元；迪斯說：「我們轉型得很快，比過去一個世紀以來面對的各種挑戰時的轉型速度還要快。」

相比於大眾汽車的積極進取，民族性向來謹慎的日商豐田就略顯保守，去年12月的投資計畫宣布投入700億元，其中350億元用於研發「全電動」車款，並希望在2030年前，能達到每年銷量350萬輛電動車的目標。

持有豐田不少股份的丹麥公司「AkademikerPension」就對於豐田的謹慎保守頗為不滿；投資官施爾德(Anders Schelde)就語帶威脅地說：「對電動車市場過度保守不是致勝的長期戰略；本公司正在審視我們投資的各個公司都能符合巴黎氣候協定對控制氣溫設定的目標，因此如果豐田想保有我們的投資，就只剩兩到三年的時間調整他們在電動車市場的戰略。」