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川普取消暴動辯護記者會 調委會想合作挺川主播漢尼提

編譯孫梁／綜合4日電
國會調查暴動委會會要傳保守派的福斯新聞主播漢尼提（右）作證。漢尼提是川普（左）在媒體界的盟友。(美聯社)
國會調查暴動委會會要傳保守派的福斯新聞主播漢尼提（右）作證。漢尼提是川普（左）在媒體界的盟友。(美聯社)

國會暴動周年將至，前總統川普4日決定取消原定周年當天為國會衝擊者辯護的記者會，調查暴動的眾院特別委員會當天也要求力挺川普的福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)配合調查，委員會主席湯普森(Bennie Thompson)則希望與前副總統潘斯對話。

川普聲明說，由於媒體和眾院調查委員會對衝擊國會事件的「偏見與不實」，他取消6日當天佛羅里達州海湖莊園舉行的記者會，但表示他15日到亞利桑納州出席集會時，再公開發表討論這一重要話題。

眾院調委會4日致函漢尼提，表示已掌握他與時任白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)互通的數十條簡訊，顯示他事先知道川普及其律師準備1月6日在國會向大選結果的認證發難，要求他主動與委員會合作，交出2020年12月31日至2021年1月20日期間，他與川普及其律師和白宮的通訊紀錄。

漢尼提當時對國會遭攻擊感到擔憂，他讓梅杜斯轉告川普，應要求示威者和平離開國會；漢尼提在簡訊中急切地問：「他(川普)能發表聲明，要求示威者離開國會嗎？」

漢尼提去年1月5日給梅杜斯發簡訊說，他非常擔憂未來24小時的局面；漢尼提2020年12月31日曾給梅杜斯發簡訊說：「不能讓白宮律師團隊輸掉，國會1月6日將不會照川普的劇本上演，他應宣布領導全國進行選舉改革，到佛州看拜登的好戲。」

委員會認為，漢尼提1月5日可能與川普通過話，他10日給梅杜斯和聯邦眾議員喬丹(Jim Jordan，俄亥俄州)的簡訊說：「他(川普)不能再提大選的事了，我今天與他談的不愉快，不知還有何事可做可說，真希望你們能夠明白。」

國會調查暴動委會要傳保守派的福斯新聞主播漢尼提作證。漢尼提是川普在媒體界的盟友。...
國會調查暴動委會要傳保守派的福斯新聞主播漢尼提作證。漢尼提是川普在媒體界的盟友。(美聯社)

眾院特別委員會掌握的漢尼提與白宮的簡訊，是梅杜斯交出的6000份文件中的一部分，其他文件顯示，福斯的其他主播也向梅杜斯表示過：「衝擊國會傷害我們所有人，乃至摧毀川普的傳奇，他應讓支持者回家」。

特別委員會主席湯普森表示， 希望潘斯主動向委員會說明他1月6日在國會的所見所聞，以及之前數日他所知道的一切，「希望潘斯做正確的事」。

但湯普森說，委員會沒有正式要求潘斯陳述，但未來不排除這種可能性，「若他主動說最好，我們將欣然接受」。

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