眾院調委會新年不休假 「快馬加鞭」查國會暴動

川普（圖）及其盟友提出不少民事訴訟，想阻止或拖慢委員會的傳票及索取文件。(美聯社）

眾院 調查國會山莊暴動特別委員會近幾周加強偵辦行動，已約談超過300名證人，整理逾3萬5000份文件，連聖誕到新年假期季都沒休息，務求在2023年元月前取得最多進展，原因在共和黨很可能2022年11月期中選後取得眾院多數席次，然後幾乎肯定會解散整起調查行動。

紐約時報4日報導，數十名委員會國會議員及調查人員在華府西南「歐尼爾眾院辦公大樓」(O'Neill House Office Building)加緊行動，偵辦國會山莊暴動案，約談證人如「停止偷竊」(Stop the Steal)造勢舉辦人亞歷山大(Ali Alexander)、前國防部幕僚長巴特爾(Kash Patel)、律師伊士曼(John Eastman)等疑似參與或擘畫暴動案的各界人士。

眾院委員會的調查行動大致私下進行，只有到法院興訟，想取得前總統川普 或其高階助理的證據，才引起公眾矚目；1月6日國會山莊暴動案即將一周年，面對川普升高抵抗行動，委員會也加倍其偵辦努力。

委員會主席湯普森(Bennie Thompson，密西西比州)表示，整個團隊連聖誕節及新年假期都在工作，周末、假期都不能歇息；眾人都堅定認為要辦完國會山莊暴動案的偵辦。

所有偵辦人員以顏色為區別，組成各個小組，約談從前川普白宮親信官員到暴徒超過300人，另整理3萬5000多份文件；由最近申報給眾院的文件可知，委員會去年7月到9月，辦事幕僚不到30人，開支約41萬8000元，此後人手增到約40，還打算再增補。

偵辦行動很快就要進入新階段，計畫早春舉行一系列公聽會，提出委員會所見所得，重點在各州選務官員對2020年選舉安全及結果準確度的證詞等；湯普森表示，「顯然在11月期中選前」就會公布最終報告。

當前偵辦活動以歐尼爾大樓為樞紐，有位替1月6日集會籌辦人辯護的律師揚言，他會帶「一箱寶藏」般的文件前往作證，讓川普的高階盟友「坐立難安」；各色證人離開約談室，記者們就匆忙奔跑於大樓走道，不放過任何新聞線索。

川普及其盟友提出不少民事訴訟，想阻止或拖慢委員會的傳票及索取文件；民主黨眾議員謝安達(Adam Schiff，加州 )指出，調查委員會行動之快應為國會任何委員會之最；但有些重要證人不想讓全國民眾及委員會得知他們所知，還有好些重要證人及文件，調查委員會依然無法取得。