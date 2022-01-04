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荷姆斯「一滴血」吸金騙局4罪成立 柯林頓也曾背書

聯邦未開放第4劑疫苗 她已悄悄打了5針

記者顏伶如／綜合報導
美國疫情再攀高峰，醫院不堪負荷。圖為救護車將一名重症病人送到麻州大學醫院。(Getty Images)
美國疫情再攀高峰，醫院不堪負荷。圖為救護車將一名重症病人送到麻州大學醫院。(Getty Images)

紐約時報3日報導，儘管聯邦衛生主管機關尚未開放接種第四劑新冠疫苗，施打四劑疫苗的安全及效果仍充滿未知，但由於疫情持續擴散，某些免疫不全患者已經自行設法，避開政府頒布的疫苗接種規定，悄悄打完第四劑甚至第五劑疫苗。

報導指出，住在休閒活動地區的49歲婦人史黛西‧雷克斯(Stacey Ricks)曾接受腎臟移植手術，長期服用免疫抑制藥物(immune suppressing medication)，完成接種莫德納(Moderna)疫苗之後，都沒有產生抗體。2021年6月，聯邦衛生機關尚未開放施打補強針之際，雷克斯隱瞞已打過兩劑莫德納的事實，接種一劑嬌生(Johnson & Johnson)疫苗。

2021年暑假期間，雷克斯帶著說明並未出現抗體的醫師親筆函，前往藥局要求再打兩劑輝瑞(Pfizer)疫苗。她說，藥局人員以「並無臨床研究數據」為由拒絕配合，「我對他們說，我就是活生生的臨床數據」。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)與聯邦疾病防治中心(CDC)負責新冠疫苗施打規定，但某些病患及醫師認為，聯邦機關作業腳步太慢，無法保護健康狀況最脆弱的族群。

為民眾提供新冠疫苗的醫院與藥局，都必須與CDC簽訂法律合同，承諾若違反CDC規定，便將從疫苗計畫中踢除，並面臨法律責任。CDC也對提供疫苗的醫院與藥局提出警告，為民眾施打未經授權的疫苗萬一出事，恐將必須自行承擔後果。

紐時分析，法律專家指出，對於疫苗接種規定是否確實遵守，政府其實並未嚴格把關，對於違規或偷跑的醫院與藥局，政府也不太可能究責。

丹佛大學( University of Denver)史特姆法學院(Sturm College of Law)助理教授波爾薩德(Govind Persad)指出，多打了幾劑新冠疫苗的民眾並不構成非法，但可能因為對疫苗接種進度說謊，遭到醫院或診所提出民事告訴，但實際上挨告的可能極低。

雷克斯說，打完第五劑新冠疫苗後，接到醫師通知指出，她的體內出現中度抗體反應，但仍算不上正常的免疫功能反應。

疫苗 藥局 CDC

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