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FDA批准12-15歲打輝瑞補強針 間隔縮至5個月

記者顏伶如／綜合報導
FDA授權補強針接種對象擴大到12至15歲的青少年，圖為麻州一名青少年接種疫苗。(美聯社)
FDA授權補強針接種對象擴大到12至15歲的青少年，圖為麻州一名青少年接種疫苗。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)3日宣布，輝瑞(Pfizer)疫苗補強針緊急使用授權對象，擴大到12歲至15歲之間兒童。對於12歲以上兒童完成接種後與補強針的間隔時間，食藥局也同意至少距離五個月即可，不需要等待相隔至少六個月。

FDA同時授權5歲至11歲免疫功能不足患者以及曾接受器官移植的兒童患者，都可接種補強針。

FDA疫苗長馬克斯(Peter Marks)3日發表聲明指出，授權12歲以上兒童接種補強針的原因是，有助於對Delta變種病毒、Omicron變種病毒增加保護效果，尤其是Omicron變種病毒可能對疫苗產生的抗體具有較高的抵抗力。

FDA授權補強針接種對象擴大到12至15歲的青少年，圖為伊利諾州一名青少年接種疫...
FDA授權補強針接種對象擴大到12至15歲的青少年，圖為伊利諾州一名青少年接種疫苗。(美聯社)

根據以色列調查，接種第二劑輝瑞疫苗後相隔至少五個月又施打補強針的6300名12歲至15歲兒童，接種補強針之後並未出現任何嚴重危害安全的案例。

FDA指出，以色列研究也顯示，符合補強針施打資格的民眾，如果接種時間從相隔六個月縮短為相隔五個月，統計顯示並未出現問題。

FDA授權可供12歲以上兒童使用的輝瑞疫苗補強針，劑量與前兩劑相同，都是30微克。

2021年5月中旬，全美共計大約1700萬名年齡在12歲至15歲之間的兒童，獲得聯邦衛生機關准許接種新冠疫苗。

聯邦疾病防治中心(CDC)統計數據顯示，全美12歲至15歲兒童當中，約有870萬人已經完全接種(fully vaccinated)，其中500萬人完全接種已經至少五個月，現在即可接種補強針。

CDC數據指出，12歲至15歲之間兒童占全美國人口約5%，這個年齡層裡已完全接種的人口，占全美已完成接種人口的4%，也相當於符合接種補強針資格對象的3%。

2021年10月，CDC建議已經接種兩劑輝瑞或莫德納(Moderna)疫苗的所有16歲以上民眾，在打完第二劑之後相隔至少六個月，應該追加補強針；曾接種只須施打一劑的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗民眾，間隔至少二個月後也應打補強針。

根據CDC最新數據，全美有6880萬民眾已完全接種並施打補強針，至少6900萬名5歲以上者到目前為止尚未施打第一劑新冠疫苗。

疫苗 FDA 輝瑞

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