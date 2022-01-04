重啟遠距教學或乾脆延後開學？學校、家長談不攏

紐奧良的學童回校上課，接受新冠檢測。(美聯社)

美聯社報導，新冠肺炎疫情 目前因Omicron變種病毒而再度升溫，疫情恐怕是永遠不會消失，將永遠常伴所有人身邊，成為如感冒般的「流行病」；只不過在此之前，許多人仍不敢對此病毒大意，例如重啟學校過程就荊棘遍佈，政府、教育人員及家長之間可謂各說各話。

耶魯大學 公衛學院傳染病專家奧伯特‧柯(Albert Ko，音譯)表示，新冠病毒「絕對將永遠常伴所有人身邊」，「永遠不可能根除」，因此該做的應該是「明定我們的行進目標」；約翰霍普金斯大學健康安全中心學者阿達加(Amesh Adalja)也表示，已無法指望重新回到2019年，各界應該要讓民眾瞭解「風險承受」這件事。

也就是說，等到全世界民眾都能夠與新冠病毒共存，就像感冒一般，病歿及住院人數受控時，或許世界衛生組織(WHO)就會正式宣布「疫情」已經結束。

德州一所高中擺設檢測台，為學生檢測。(美聯社)

但是到目前為止，何謂疫情結束仍未有明確定義，其中一個可能是「回復到可接受的穩定狀態」；鑒於Omicron病毒致病力較低，政府公衛部門近期的作為，開始出現「與病毒共存」的跡象，例如縮短隔離天數，或是各級政府普遍堅持重啟學校等。

但鑒於疫情仍存變數，讓一些學校再次重啟遠距線上教學，或是延後開學等，有時也可能出現意見不合；例如在紐約市 ，教師工會請求政府同意讓學校延後一周開學，不過市長亞當斯(Eric Adams)拒絕，指紐約市將在確保安全的情況下，為所有學生提供受教機會。

而在家長方面，全國家長聯盟(National Parents Union)主席羅翠格斯(Keri Rodrigues)則表示，學校突然轉為遠距教學的作法將是「令人厭惡」；羅翠格斯表示，這讓家長們手忙腳亂，更讓孩子們在關鍵階段失去面對面學習，發展社交能力的機會。