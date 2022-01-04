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新冠住院逾10.3萬人 Omicron疫情2周內將達高峰

編譯陳韻涵／綜合3日電

聯邦衛生部數據顯示，全美新冠肺炎染疫住院人數已超過10萬3000人，為近四個月前以來新高紀錄；聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長高特里布(Scott Gottlieb)3日預測，疫情將在兩周內達高峰，但不會持續太久，可望於下月趨緩。

Omicron新冠變種病毒肆虐，住院人數驟增；聯邦疾病防治中心(CDC)表示，住院者多為未接種疫苗的對象；去年11月以來，未接種的成人染疫住院人數增八倍，12歲到17歲未接種的染疫住院青少年與兒童人數增約十倍。

衛生部數據顯示，目前染疫住院人數超過10萬3000人，這是繼2021年1月14日至少14萬2000人染疫住院、去年9月11日逾10萬人住院以來，再創高峰。

染疫住院人數在去年11月初減少至4萬5000人，但隨著變種病毒擴散，住院人數再次增加，上周尤其激增；光是上月27日，就接獲7萬1000人住院的通報。

衛生部和CDC上周數據均顯示，兒童住院人數創新高；伊利諾州州長普立茲克(J.B. Pritzker)3日表示，兒童住院人數自上月初來增近三倍；新澤西州衛生廳長朱蒂·波西奇利(Judy Persichilli)則表示，兒童醫院收治人數過去七天增近一倍。

儘管多項研究顯示，Omicron較不會對宿主造成致命威脅，多為輕症，但此毒株迅速傳播仍對醫療資源形成挑戰。 

休士頓貝勒醫學院(BCM)國家熱帶醫學院院長霍特茲(Peter Hotez)3日說：「Omicron只是輕微病毒的論述並不正確，我們在兒童接種方面做得不足，即便對於Omicron有許多不嚴重等樂觀說法，但若綜合所有要素，會得到非常嚴重的情況，尤其青少年群體。 」

FDA前局長高特里布3日時表示，Omicron造成的疫情可能在未來兩周達高峰，但不會持續很久，疫情可望於下月趨緩。

高特里布解釋，英國倫敦的疫情在Omicron抵達紐約市前數周達高峰，而倫敦的疫情現已趨緩；紐約市周末通報新增8萬5476例確診，倫敦2日通報1萬9951例。

高特里布和白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)認為，許多人感染Omicron可能對社會有益，有助形成群體免疫。

哥倫比亞大學研究預估，Omicron在美造成的疫情可能在9日達到250萬人確診高峰，其他預測模組則顯示可能有540萬人確診。 

Omicron 疫情 變種病毒

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