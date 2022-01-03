運輸部要求為飛安延後5G 電信商AT&T、威瑞森拒絕

電信設備業者AT&T和威瑞森預計本周推出新的第五代行動通訊（5G）服務，但承諾六個月內不會在特定機場附近架設5G設備，以免造成訊號干擾。（路透）

聯邦運輸部(Transportation Department)日前指出，考量5G 通信技術可能干擾飛航安全儀器，希望電信業者們能延後推出5G；不過全國兩大電信商AT&T 和威瑞森(Verizon)2日發聲明表示拒絕，並引用法國的規範作為後盾。

5G無線通信技術服務原定於本周推出， 但上個月全球兩大航空公司空中巴士(Airbus)和波音(Boeing)向當局致函警告，5G訊號的可能干擾重要的飛航安全儀器。

2電信商舉法國例子 認為避開禁區即可

對此AT&T執行長史塔基(John Stankey)和威瑞森執行長韋斯特伯格(Hans Vestberg)以公開聲明回覆，依照去年的規畫5G服務將於2022上半年推出，並限於特定區域使用，「遵守目前法國的C頻段禁區規範」；不過兩國的C頻段部署仍略有差異，故會稍作調整，包括「某些機場 跑道周圍的禁區」，預計以此持續實施至7月5日。

電信設備業者AT&T和威瑞森預計本周推出新的第五代行動通訊（5G）服務，但承諾六個月內不會在特定機場附近架設5G設備，以免造成訊號干擾。（美聯社）

「眾所皆知，美國和法國每天往來的航班非常多，而法國正以自身為例向全球示範5G與飛航安全得以共存的現實，」兩位執行長在聲明中表示：「美法兩國的法規大致相同，倘若美國的飛機得以在法國飛行，反之亦應可行。」

根據聯邦航空管理局(FAA)的聲明中，他們正在檢視AT&T和威瑞森的聲明以做出對策；但空服員協會(Association of Flight Attendants-CWA)主席莎拉‧尼爾森(Sara Nelson)2日在推特上表示，希望雙方都能誠心解決問題，並指電信業者的聲明中有些措詞可能容易引起誤會：「這凸顯雙方並非就同一個事實進行討論，無論是飛航或通信技術，這都不是在同一個國家。」

聯邦運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)和聯邦航空管理局(FAA)局長狄克森(Stephen Dickson)31日就曾向兩家電信業者要求配合延後最多兩周的時間再推出5G服務；但兩家公司表示，只要排除特定機場區域，5G服務仍可照常推行。

布塔朱吉和狄克森回應，FAA將與航空業者「協助定義可執行5G服務的緩衝區，同時評估這些機場周圍的干擾狀況」。