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千禧蟲又來了 微軟證實「Y2K22」讓信寄不出去

編譯柯立偉／綜合2日電
千禧蟲又回來了，微軟全力修復「Y2K22」破綻。圖為2000年在華府的記者會上，白宮官員正在談論此事。（Getty Images）
千禧蟲又回來了，微軟全力修復「Y2K22」破綻。圖為2000年在華府的記者會上，白宮官員正在談論此事。（Getty Images）

22年前人類迎來資訊時代的第一個千禧年，由於電腦系統將時間程式設計為以西元的年份末兩碼，以節省儲存空間，例如1999年就是以「99」顯示，因此當1999年要進位成2000年時，可能會使電腦系統跳回「1900年」；此一問題在全球各國政府通力合作下順利解決，不過最近微軟的電郵系統Microsoft Exchange卻面臨類似的問題。

有Microsoft Exchange用戶表示，他們的帳號無法正常收發信件，微軟一查才發現問題源自於一款內建病毒掃描程式的命名方式。這款程式會在郵件寄出前掃描是否內含病毒並給予編碼，編碼的命名方式是日期加上四位數字，因此2022年1月1日掃描的第一封郵件就會被命名為「2201010001」。

然而，有些電腦的儲存位元有31次方的限制，因此顯示的數字最大不能超過2的31次方，即2147483648；這一問題截至去年年底前都不會發生，因為12月31日寄出的第9999封郵件仍在2的31次方的限制範圍內；但2022年寄出的第一封郵件就超過最大容許值，導致系統無法正確為待掃描檔案命名，無法順利寄出。

針對此一編程錯誤的問題，微軟表示工程師已著手處理，不過仍要花費數天的時間才能解決；在此之前，微軟建議用戶可以暫時停用內建的病毒掃描程式，不過這可能會導致電腦暴露在一定的風險之中。微軟在聲明中說：「我們希望能夠盡快向用戶提供更新及所需要的操作指引，對於系統問題為用戶帶來的困擾，我們深感抱歉。」

32位元系統電腦 2038年也會再上演「千禧蟲」

事實上，原本學界預估類似的問題最快要到2038年才可能上演，因為二進位制將在2038年1月19日3時14分07秒進位，導致大部分32位元系統的顯示時間跳回1901年12月13日，不過屆時還在使用的32位元系統大概非常少；而現在使用的64位元，時間計算方式可以到西元2922億7702萬6596年12月4日15時30分08秒前都不會有問題。

千禧蟲又回來了，微軟全力修復「Y2K22」破綻。（Getty Images）
千禧蟲又回來了，微軟全力修復「Y2K22」破綻。（Getty Images）

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