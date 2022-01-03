舊時代的回憶…舊款「黑莓機」作業系統 明起終止服務

舊款「黑莓機」走入歷史，該公司1月4日起將不再提供黑莓機BlackBerry OS作業系統服務。（路透）

加拿大通信品牌「黑莓公司」(BlackBerry)宣布，2022年1月4日起將不再提供黑莓機BlackBerry OS作業系統服務，屆時手機通話、傳送簡訊、連線上網等功能將無法再使用；但黑莓公司最近推出使用安卓 系統的機型則不受影響。

黑莓公司的聲明表示：「BlackBerry 7.1 OS以及更早的作業系統、BlackBerry 10軟體、BlackBerry PlayBook OS 2.1以及更早之前的版本，2022年1月4日起將不再提供服務。」「自4日起，透過電信業者或Wi-Fi連結使用這些服務及軟體的設備將不再可靠運行，包括數據、電話、簡訊及911緊急電話等功能都將停用。」

新版「安卓系統」黑莓機 不受影響

使用BlackBerry OS服務的最新手機型號為2015年推出的BlackBerry Leap，使用比此型號更舊款的用戶皆無法再使用其手機大部分功能，其他使用安卓系統的黑莓機則不受影響。

黑莓機品牌現在為新創公司OnwardMobility的旗下品牌，OnwardMobility宣稱會繼續以黑莓公司的名字生產新手機，該公司先前曾承諾會在2021年推出5G 黑莓機，但此目標並未達成，5G黑莓機預計將於2022年推出。

舊款黑莓機服務走入歷史並不令人意外，最新一款使用BlackBerry OS服務的機型可追溯至約六年前，對於智慧型手機 來說間隔相當久，現今使用BlackBerry作業系統的用戶已相當稀少，曾經深受商務人士喜愛、紅極一時的舊款黑莓機也將在歷史上畫下句點，成為舊時代的回憶。