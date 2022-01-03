我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西安封城12天：社會面清零 是防疫妙計？數字作弊？

平均7天確診飆破40萬 佛奇轉彎：5天隔離 檢陰才解隔

舊時代的回憶…舊款「黑莓機」作業系統 明起終止服務

編譯徐薏茹／綜合2日電
舊款「黑莓機」走入歷史，該公司1月4日起將不再提供黑莓機BlackBerry OS作業系統服務。（路透）
舊款「黑莓機」走入歷史，該公司1月4日起將不再提供黑莓機BlackBerry OS作業系統服務。（路透）

加拿大通信品牌「黑莓公司」(BlackBerry)宣布，2022年1月4日起將不再提供黑莓機BlackBerry OS作業系統服務，屆時手機通話、傳送簡訊、連線上網等功能將無法再使用；但黑莓公司最近推出使用安卓系統的機型則不受影響。

黑莓公司的聲明表示：「BlackBerry 7.1 OS以及更早的作業系統、BlackBerry 10軟體、BlackBerry PlayBook OS 2.1以及更早之前的版本，2022年1月4日起將不再提供服務。」「自4日起，透過電信業者或Wi-Fi連結使用這些服務及軟體的設備將不再可靠運行，包括數據、電話、簡訊及911緊急電話等功能都將停用。」

新版「安卓系統」黑莓機 不受影響

使用BlackBerry OS服務的最新手機型號為2015年推出的BlackBerry Leap，使用比此型號更舊款的用戶皆無法再使用其手機大部分功能，其他使用安卓系統的黑莓機則不受影響。

黑莓機品牌現在為新創公司OnwardMobility的旗下品牌，OnwardMobility宣稱會繼續以黑莓公司的名字生產新手機，該公司先前曾承諾會在2021年推出5G黑莓機，但此目標並未達成，5G黑莓機預計將於2022年推出。

舊款黑莓機服務走入歷史並不令人意外，最新一款使用BlackBerry OS服務的機型可追溯至約六年前，對於智慧型手機來說間隔相當久，現今使用BlackBerry作業系統的用戶已相當稀少，曾經深受商務人士喜愛、紅極一時的舊款黑莓機也將在歷史上畫下句點，成為舊時代的回憶。

黑莓手機曾是前總統歐巴馬的最愛，他和夫人米雪兒在看球時，也不忘掏出黑莓機查看信息...
黑莓手機曾是前總統歐巴馬的最愛，他和夫人米雪兒在看球時，也不忘掏出黑莓機查看信息。(美聯社)

智慧型手機 安卓 5G

上一則

15國RCEP生效 美國在亞太邊緣化 中國勢力擴張

下一則

千禧蟲又來了 微軟證實「Y2K22」讓信寄不出去

延伸閱讀

復旦教授發現安卓逾400漏洞 谷歌花16月修復

復旦教授發現安卓逾400漏洞 谷歌花16月修復
加密貨幣新創公司快速致富 許多大廠高管離職搶搭列車

加密貨幣新創公司快速致富 許多大廠高管離職搶搭列車
中華數碼節日優惠 電視盒/卡拉OK特價

中華數碼節日優惠 電視盒/卡拉OK特價
蘋果自駕車計畫 又有3位關鍵工程師跳槽新創公司

蘋果自駕車計畫 又有3位關鍵工程師跳槽新創公司

熱門新聞

1日生效的新法No Surprise Act， 將使病人不用再擔心收到意外醫療帳單，估計上千萬人將受惠。圖為一名牙醫為患者拔牙。(Getty Images)

別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠

2022-01-01 21:38
專家認為，明年1月到2月是確診擴散人數高峰，但可能這是疫情結束的開始，達到集體免疫的目標。圖為紐約市市府開設的新冠檢測中心，供市民篩檢。(美聯社)

疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫

2021-12-26 12:17
紐約市曼哈頓大中央車站內，都有免費檢測站，供民眾檢測。(路透)

單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟

2021-12-29 08:15
長期服務公職的防疫專家佛奇年滿81歲，每年退休金超過35萬元。(Getty Images)

佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高

2022-01-01 13:30
美國衛生專家警告，Omicron變異株疫情引發的感染人數創新高勢必影響生活各個層面，「很難讓生活正常運轉」，呼籲民眾準備好長期抗戰。 歐新社

Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能

2021-12-31 07:53
CDC統計顯示，若與疫苗尚未推出之前的疫情期間相比，如今美國年輕人及白種人的染疫死亡率反而升高。圖為洛杉磯國際機場，提供免費新冠疫苗和補強針接種。(美聯社)

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

2021-12-28 10:53

超人氣

更多 >
他認為自己煮飯較划算 內行人曝「這個缺點」

他認為自己煮飯較划算 內行人曝「這個缺點」
紐約新市長亞當斯 上任首日搭地鐵遇鬥毆 自己打電話報警

紐約新市長亞當斯 上任首日搭地鐵遇鬥毆 自己打電話報警
迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花
別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度

別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度
學者：全球廉價機票時代 恐在2022年終結

學者：全球廉價機票時代 恐在2022年終結