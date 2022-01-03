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國會暴動周年╱34%受訪者認同對政府暴力 有時候合理

編譯洪毅╱綜合2日電
國會山莊遭到川普支持者攻擊將滿一周年，參與者被捕紛紛被判刑。多數人都悔不當初。圖為2021年1月6日當天群眾在國會前攻擊。(美聯社)
國會山莊遭到川普支持者攻擊將滿一周年，參與者被捕紛紛被判刑。多數人都悔不當初。圖為2021年1月6日當天群眾在國會前攻擊。(美聯社)

國會暴動事件將屆滿周年，由華盛頓郵報與馬里蘭大學於12月下旬合作進行的民調顯示，34%民眾、相當於全國三分之一人口認同「對『美國政府』暴力以待『有時候』是合理的」，與30年前的個位數支持率相比有天壤之別，顯示國內民眾對各種議題的看待心境愈發擾動。

類似的民調曾在1995年、2010年、2015年時由不同機構進行過，都顯示對政府暴力以待的支持度不斷上升，「不論如何，對『美國政府』暴力以待都是不應該的」的認同度，從1995年的90%降至現在的62%；「有時候合理」的認同度，從2010年的16%上升到2015年的23%，再到目前的34%。

進一步詢問認同對政府暴力以待的民眾「何種情境」下可以如此時，22%民眾回答「政府以暴力奪取或壓迫民眾權利時」、15%回答「政府不再民主、或成為獨裁、軍頭專政時」、13%回答「政府違憲時」、12%回答「政府濫用權力時」、11%回答「政府對民眾暴力以待、或讓社會安全置於險境時」。

無黨派人士認同對政府暴力以待的比率最高，達41%，但是兩黨分化仍日益鮮明，40%的共和黨支持者認同此事，而民主黨支持者的認同比率只有23%，而2015年的民調並未有此明顯分化；此外，男性、白人、年輕人、高學歷等群體認同此事的比率也相對較高。

此民調可以解釋民眾人心愈發擾動，從「黑人的命也是命」(BLM)抗議浪潮引發的暴力事件，到1月6日國會暴動事件，其立場光譜可謂南轅北轍，互相指責對方「威脅美國民主」並應該要「武裝自己」的聲音出現；現在，部分人士主張新冠疫苗接種令是「政府濫權」而激烈反對之。

哥倫比亞廣播公司(CBS)與YouGov近期的民調也發現，68%的民眾認為，1月6日國會暴動事件並非「孤立事件」，而是政治暴力程度逐漸上升的產物。

不過這份民調也有可能凸顯出過去幾次的失準，因為在此議題上，此份民調是首次在網路上進行，相較於過去幾次電話民調的面談交流，網路填答很可能讓更多民眾更願意說出過去覺得顧忌的聲音。

民調 黑人的命也是命 民主黨

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