國會暴動周年╱他對警丟滅火器被判刑5年 流淚後悔

國會山莊遭到川普支持者攻擊將滿一周年，參與者被捕紛紛被判刑。多數人都悔不當初。圖為聯邦調查局撒下天羅網，發出追緝令，啟動有史以來最大規模的緝拿行動。(美聯社)

國會山莊暴動案事發迄今快滿一整年，聯邦法官判決不少參與暴動者都得入獄服刑，很多人聲淚俱下，對自己參與暴動悔不當初，表示極為慚愧，但仍難逃法律制裁；話雖如此，也有人試圖淡化那起國家民主制度遭逢的最要命攻擊事件。

71人被判有罪 有執行長、老闆…

美聯社2日報導，事發當天，國會山莊警察 試著擋下暴民，參與暴動的佛羅里達州店主帕默(Robert Palmer)向警方丟擲木條及滅火器，因發生暴力而歡呼起來；但帕默去年12月17日在華府聯邦地院出庭，噙著眼淚對裘特康(Tanya Chutkan)法官表示，自己對參與暴動、暴動中的所作所為羞愧不已，法官仍判他得入獄服刑五年以上，刑期之長為迄今之最。

司法部 職司偵辦國會山莊暴動案，目前已進入求刑階段，71人已因暴動相關罪行被判有罪，其中有公司執行長、建築師、退伍空軍中校、健身 俱樂部老闆、前休士頓警局警官，以及肯塔基大學學生。

佛州共和黨籍國會議員史杜去年10月在調查聽證上手持當時攻擊國會山莊的照片。(美聯社)

暴動分子：工作丟了 朋友也沒了

很多暴動分子都表示，自己因參與暴動而丟了工作，朋友棄他們而去。

這71人當中有56人對遭控罪名認罪，大多數人被判在家軟禁，或入獄服刑幾周到幾個月；但是攻擊警方的人刑期則為好幾年。

司法部已起訴700多人，但因沒向某些暴動分子求處更嚴厲罪名而挨到批評，而且調查初期，證據指暴徒有煽動或真犯下叛國罪行，司法部並沒以相關罪名指控他們；用較輕微罪名指控嫌犯比較容易，也更容易定讞有罪。

司法部指出，至少165人已經認罪，遭控罪名最高刑期為六個月；還有數十起更嚴重案子仍待司法系統審判；有220多人因暴動中襲警或妨礙執法而遭起訴，一旦定讞，刑期可判三年以上到五年以上不等；聯邦調查局(FBI)還在找尋更多嫌犯。

極右團體成員遭控最嚴厲罪名，由策畫攻擊到阻撓2020年總統選舉認證都有，這些案件都還沒審判。

很多暴徒在法官之前說詞都一樣，指自己早先就已被捕，或者只是隨眾進入國會山莊；沒瞧見任何暴力或破壞事件；認為警察放他們進入國會大廈；另堅稱自己到那兒只為和平抗議。

但他們的遁詞經常碰到堆積如山的證據而自潰；偵監鏡頭、手機及警察隨身鏡頭拍下數千小時的視頻，指出他們在場肆意作惡；暴動過後好幾天，好些暴徒還在社媒上誇耀自己犯的罪。