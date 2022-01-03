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國會暴動周年╱川普1.6將在佛州演講反擊 再控大選舞弊

編譯洪毅╱綜合2日電
川普將在6日當天舉行記者會。(美聯社)
川普將在6日當天舉行記者會。(美聯社)

雖不受任何司法、檢調、選務機構認可，但是前總統川普預計在6日國會山莊暴動事件發生一周年當天，於佛州自家私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)發表演說，繼續強調前年底總統大選出現重大舞弊，敗給拜登是個「大謊言」。

Politico政治網站2日報導，川普已把演講稿外傳，若不脫稿，川普將繼續強調大選舞弊害他輸掉大選，同時還會繼續批評不願與他站在同一陣線的共和黨員，展現自己在共和黨至尊的地位。

被視為無稽之談的選舉舞弊論引發1月6日國會暴動事件，故曾有一段時間，外界認為川普在共和黨內的地位將就此邊緣化；共和黨策士羅夫(Karl Rove)曾說，川普已經「永遠蒙塵」而「無法再起」。

但是現在，川普在共和黨支持者中的絕對地位依然牢固，甚至比他在任時更為強大；民調顯示，75%共和黨支持者相信大選舞弊論，80%希望川普2024年再次投入選戰，讓共和黨策士李德(Ralph Reed)說：「真是異數」。

川普還有這樣的影響力，所以頻頻盯上黨內反對他的聲音，左右期中選舉格局，例如10名支持就國會暴動事件彈劾川普的共和黨聯邦眾議員中，龔薩雷茲(Anthony Gonzalez)與金辛格(Adam Kinzinger)已表態不尋求連任。

前喬治亞州科布郡的共和黨主席謝帕德(Jason Shepherd)表示，川普幾乎讓共和黨變成「宗教」，有信徒就有異端，而那些異端，就是沒有百分之百追隨川普意志的人；李德也說，在川普帶領下，共和黨將變得更保守、更民粹，也「更為川普」。

川普 共和黨 期中選舉

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