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錢尼：取得第一手證詞 伊凡卡至少2次促父阻暴動

編譯潘勛╱綜合2日電
調查委員會中唯一共和黨女性國會眾議員錢尼(中)指，有足夠證據指川普當時觀看支持者攻擊國會的情況，但沒有及時採取制止行動。(美聯社)
調查委員會中唯一共和黨女性國會眾議員錢尼(中)指，有足夠證據指川普當時觀看支持者攻擊國會的情況，但沒有及時採取制止行動。(美聯社)

眾院調查國會山莊暴動案委員會副主席麗茲‧錢尼(Liz Cheney，共和黨)表示，已取得第一手證詞，指稱2021年1月6日暴動發生期間，前總統川普一直在白宮餐廳看電視直播，他的女兒伊凡卡至少兩次懇求乃父制止暴動。

錢尼及委員會主席湯普森(Bennie Thompson，民主黨)2日現身好幾個電視周日新聞評論節目，輪流進一步說明委員會愈來愈了解暴動發生時，川普的舉動。錢尼受訪時說明委員會考慮對川普提出刑事罪名的好幾點理由，主張川普不該再有機會重回白宫。

調查委員會稱有證據指川普總統女兒伊凡卡，當天曾兩次要求父親出面制止支持者行 。(...
調查委員會稱有證據指川普總統女兒伊凡卡，當天曾兩次要求父親出面制止支持者行 。(Getty Images)

每日郵報2日報導，錢尼上美國廣播公司(ABC)節目「本周」( This Week)表示，委員會知道川普一家老小，也認識他女兒伊凡卡；暴動過程中，伊凡卡曾要求父親制止暴力行為。

伊凡卡曾想自行阻止暴動，發推特貼文表示，「美國愛國民眾們，任何破壞安全或藐視執法的舉動，都令人無法接受。暴動必須立即停止。請和平行動。」但隨後推文便遭刪除。

有線電視新聞網(CNN)記者後來詢問伊凡卡在推文中為何用「愛國者」一詞描述暴動分子，伊凡卡則回答說，不對，和平抗議才是愛國，暴力無法接受，必須以最強烈措詞來譴責。

華盛頓郵報兩位記者里昂尼格(Carol Leonnig)及巴克(Philip Rucker)合撰書籍，指伊凡卡花了好幾個小時想說服川普下令，要求支持者停止在國會山莊暴動下去；書中內容與錢尼2日說法相符。

當時白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)、川普密友參議員葛里漢(Lindsey Graham)據說都央求伊凡卡勸說乃父，下令叫群眾平靜下來；為此伊凡卡在白宮西廂二樓辦公室及橢圓形辦公室「來回幾個小時」。

錢尼表示，委員會現已取得「第一手證詞」，指出川普觀看電視直播暴動，而他的親人、盟友急著央求他制止支持者。

錢尼表示，白宮簡報室距橢圓形辦公室僅幾步之遙，總統隨時走個幾步就能進去，發表即時電視演說，叫正攻打國會山莊的支持者住手；任何人煽動暴力攻打國會，想阻止計列選舉人團票；任何人看著電視轉播支持者進攻國會山莊毆打警察，顯然未來都不適任公職，更不該再有機會接近橢圓形辦公室。

伊凡卡 川普 白宮

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