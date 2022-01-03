揭川普謊言？國會暴動周年 眾院真相調查將曝光

國會山莊遭到川普支持者攻擊將滿一周年，國會調查攻擊事件的委員會將逐步公開調查報告， 還原當時真相。圖為去年1月6日當天群眾向國會大廈進攻。(美聯社)

訪談逾300目擊者 審閱數萬文件

眾院 調查去年1月6日國會暴動的特別委員會成員已訪談逾300名目擊者，收集審閱數萬份文件，走訪各州詢問遭前總統川普 施壓的選務官員；委員會經過半年的嚴密調查後，準備在數周後舉辦聽證會，透過電視轉播公開調查真相報告。

未來幾個月，委員會的七位民主黨眾議員和兩位共和黨眾議員，將力抗川普及其盟友試圖掩蓋暴動真相，以及否認慫恿支持者闖進國會的努力，試圖根據可靠的事實調查說服大眾。

川普將在6日當天舉行記者會。圖為2021年1月6日當天，川普事前還對在白宮前的支持者發表煽動性演講。( 美聯社)

多名遭施壓選務官員接受訪問

委員會成員不僅是要公開暴動的嚴重性，也要說明暴動與川普施壓州地方官員和國會議員推翻拜登總統當選正當性的作為；亞利桑納、喬治亞、密西根和賓州等選情激烈的州，多名遭施壓的選務官員接受委員會成員訪問。

該委員會希望釐清國會攻擊前的準備工作與金援細節，以及川普的白宮 致力推翻2020年大選結果的各種行動，並調查川普在支持者闖進國會時在做什麼。

美聯社指出，眾院調查並非刑事案件，議員無法祭出懲處；即便委員會發揮功能，川普及其盟友也會持續倡議選舉舞弊，並在州與地方政府安插理念相同的樁腳官員。

謝安達：攻擊美國民主情況依舊

眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)說：「我認為我們面臨的挑戰是，攻擊美國民主的情況依舊，並不會因為國會暴動落幕而結束。」

國會特別委員會的時間緊迫，共和黨若在11月的期中選舉中贏得眾院多數，可能解散該委員會；委員會預料在那之前提出總結報告，過度報告可能在春季或夏季公布。

該委員會主席湯普森(Bennie Thompson)表示，委員會希望在未來幾周即將開始的聽證會中，「傳喚選務官員到華府，講述他們的故事」，這些人的證詞將會讓揭穿川普宣稱選舉舞弊的謊言。

鎖定川普及支持者在白宮「籌備行動」

委員會聚焦川普及其支持者在白宮的籌備行動，川普當時告訴支持者「拚死戰鬥」(fight like hell)，這些暴民可能計畫阻撓當時在議事堂舉行的計票議程。

湯普森說：「這是精心規畫、把人帶來華盛頓以改變選舉結果的行動，若其他行動都是失敗了，便武裝民眾並把他們送往國會山莊。」